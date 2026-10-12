„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter parlamenti beszéde

A héten hétfőn, kedden és szerdán, a jövő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását.

A hetet nyitó ülésen napirend előtt szót kért Magyar Péter miniszterelnök, szónoklatára azok után került sor, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök rövid beszédet mondott az október 6-ai nemzeti gyásznap kapcsán.

A kormányfő fél évvel a választások után Fél év címmel szólalt fel.

Felidézte, hosszú sorokban mentek választani az emberek, pártot, vezetőt, rendszert, reményt, jövőt és kiutat választottak az emberek, „a bukástól rettegő volt miniszterelnök ezt megelőzően fenyegette a választókat háborúval, csőddel, katasztrófával, de ez a fenyegetés már csak az utolsó volt a sorban”, és véget ért az oligarchákon kívüli népesség kisemmizése és a korrupció.

De nem jött sem macskaadó, sem atomháború, folytatta Magyar Péter.

Szerinte paranoiába, kognitív disszonanciába zárkózott az előző hatalmi elit szűk csoportja, akik elhitték, elég lesz a fél ország megfélemlítése, a permanens hazudozás, a gyűlöletplakátok és Magyarország tönkretétele, de aztán ők szembetalálkoztak a magyar néppel és annak hazaszeretetével, bátorságával, amelyet nem lehet megfélemlíteni, elhallgattatni.

A magyar embereket bölcseknek nevezte, bölcsebbeknek, mint amekkora a bukott miniszterelnök csatlósainak optimizmusa.

„Ez az az erő, amelyet egy életre meg kell tanulniuk a magyar emberektől. A magyar emberek ragaszkodása a családjukhoz és a hazájukhoz erős és kitartó” – fogalmazott Magyar Péter.

Kívánta hivatali elődjének, hogy érezze még a szeretetet akár Kisvárdán, akár máshol.

Szerinte április 12-én utoljára zsarolta meg Orbán Viktor a népet, majd este 9-kor felhívta őt telefonon, mert kénytelen volt gratulálni a Tisza és Magyarország győzelméhez, amire ő azt mondta, Magyarország nevében köszöni.

Magyar Péter úgy látja, fél évvel ezelőtt kötelezte őket a magyar emberek eufóriája arra, hogy bátran és tisztességesen dolgozzanak az emberekért a hét minden napján, a nap minden órájában, de 16 év rombolása után építeni azonnal el kellett kezdeni.

Megköszönte a figyelmet, az aktivitást, a kíváncsiságot, az energiát és a vitákat, mert szerinte ez a legfontosabb lépés Magyarország gyógyulása felé az úton.

A Fideszt Mészáros Lőrinc-frakciónak nevezte, szerinte arcátlanság a katával kapcsolatos Fidesz-kritika, „ők jajveszékelnek a közmédia szabadsága miatt”.

Kárhoztatta a kekvás, a megafonos és más „pénzszivattyúkat”, amelyekkel kapcsolatban feladatának nevezte, hogy helyettük egy emberséges és működő Magyarországot hozzon létre ahelyett.

Gyökeres változtatásra érez felhatalmazást.

A jövő héten bemutatják az igazságosság és a fejlődés költségvetését 2027-re,

jelentette be. Szerinte sokan hiába dolgozták végig az életüket, mégis egyik hónapról a másikra élnek, de az új költségvetéssel azokhoz is eljut a fejlődés eredménye, akik eddig csak az árát fizették. Jobb helyzetet ígért az egészségügy, a rendvédelem és az oktatás területén dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Nincsenek kegyelt társadalmi csoportok, nem lesznek, akik mindent megkapnak és olyanok, akik eközben semmit.

Az Orbán-kormány szerinte elhazudta az adatokat, lopott és dilettáns volt, de megígérte, az ő kormánya áttekinthetően költ majd, és az államon spórol, amennyire lehet.

A gazdaság erejét a vállalkozásokban látja, eddig ugyanis a fejük fölött osztogatott az előző kormány, igazságtalanul osztva el a javakat és szórták a pénzt, felélve a magyarok jövőjét, elherdálták az orszáv vagyonát.

Wekerle Sándor nevét viseli majd az otthonteremtési program.

Indul a vízmegtartási program is.

Az előttük lévős feladat hatalmas, de lehetőség is, megvédi a munkát és a termőföldet.

A Baross Gábor vasútfejlesztési programon keresztül több mint 3500 milliárd forintnyi fejlesztés indul el, a program egyszerre élénkíti a gazdaságot és egyszerre zajlik a vállalkozások megerősítése – a fideszes „orosz rulett”, „repülőrajt” után.

Szerinte minden magyar ember emlékezni fog a felszabadultságra, amely április 12-én látható és érezhető volt.

De nem mindenki értette szerinte a választói üzenetet, csak egyesek távoztak; azt ajánlja, ne várják meg a dicstelen véget az „Orbán-kormány bábjai”. Ezen a ponton utalt a V-Híd vasúti beruházásokból való törvényes kizárására az európai számvevőszék jelzése alapján. A legtöbben, mint rámutatott, ebben az ügyben hallgatnak. Újból távozásra szólította fel a GVH és az ÁSZ elnökét, Windisch Lászlót és Rigó Csabát. Aki pedig nem távozik önként, annak „segítenek”.

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