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Nyitókép: Pixabay

Megtette Ukrajna, amit Magyarország kért, kezdődhetnek az uniós tárgyalások

Infostart / MTI

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást - jelentette hétfőn az Ukrinform hírügynökség.

Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban.

A törvény elfogadása elősegíti az Ukrajnával folyó európai uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, hogy ha az ukrán parlament jóváhagyja a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó európai uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdése elé.

A törvény a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza. Szerhij Babak, a parlament oktatási bizottságának elnöke korábban kijelentette, hogy a kezdeményezés az Ukrajna őshonos népeihez, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek oktatási jogait hivatott rendezni, amelyek nyelvei az Európai Unió hivatalos nyelvei, továbbá az indítvány az európai integrációs kötelezettségvállalások egy fontos részének teljesítését szolgálja.

Az Ukrinform törvényismertetése szerint a módosítások az iskolai oktatást, az oktatási dokumentumok kiállítását, a külső értékelések lebonyolítását, valamint az oktatási intézmények különleges jogállásának megőrzését érintik.

Az oktatás nyelve továbbra is az ukrán marad, ugyanakkor azokban az iskolákban, ahol Ukrajna valamely őshonos népének vagy az EU valamely hivatalos nyelvét beszélő nemzeti kisebbségnek a nyelvén oktató osztályok működnek, garantálják az adott nyelv használatának jogát az államnyelv mellett az oktatás során, valamint a tanulók és az oktatási folyamat más résztvevői közötti kommunikációban az intézmény épületében és területén.

A törvény lehetővé teszi, hogy az iskolák, ahol a tanulók több mint 50 százaléka valamely, az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphat.

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Kezdőlap    Külföld    Megtette Ukrajna, amit Magyarország kért, kezdődhetnek az uniós tárgyalások

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