Ismét 20 fok felett, tudható, hogy melyik naptól

Hétfőn az ország déli felében lehet felhősebb az ég, sőt a déli, délkeleti tájakon maradhatnak egész nap borongós területek, ezzel szemben északon, északnyugaton csak kevés felhő ígérkezik. Délelőtt délnyugaton még kisebb eső előfordulhat, később ott sem valószínű csapadék. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között várható.

Kedden hajnalban foltokban köd képződhet, majd napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13-18 fok valószínű.

Szerdán több órás napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között valószínű, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

Csütörtökön általában változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Néhol, de főként a nap második felében az északkeleti tájakon kisebb csapadék előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 3 és plusz 9, délután 16 és 21 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken jórészt napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék többnyire nem valószínű, de keleten néhol futó zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban mínusz 2 és plusz 9, délután 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton közepesen felhős idő ígérkezik, néhol lehet csak zápor. A légmozgás mérsékelt maradhat. A minimum mínusz 2 és plusz 9, a csúcsérték 15 és 20 fok között alakulhat.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő várható néhol záporral. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 2-10, délután 15-20 fok valószínű.