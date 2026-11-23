A helyi és térségi aláírásgyűjtés után most már elektronikusan, az egész országból lehet támogatni Hévíz kezdeményezését, a város szeretne ismét a működtetéshez kapcsolódó tulajdonrészt kapni a Tófürdőben.

Mint a Zaol cikkéből kiderül, az aláírásokkal a település pozícióit szeretnék erősíteni Naszádos Péter polgármester számára. Ismert: 2003-ban már egyszer kísértetiesen hasonló volt a helyzet, akkor a város sikerrel járt.

„Látom, sokan elfelejtették a múltat, pedig ez Hévíz története, újra és újra. Azt kérem, mindenki írja alá online, lájkolja, kommentelje és ossza meg, mert ez az igaz út” – fogalmazott Naszádos Péter közösségi oldalán.

A kezdeményezés lényege, hogy Hévíz kapja vissza a működtetéshez kapcsolódó tulajdonrészét a világhírű gyógyfürdőt üzemeltető, ma 100 százalékban állami kézben lévő társaságban.

A polgármester azt javasolja – s erről szeretne tárgyalni a kormánnyal –, hogy alakuljon egy nonprofit kft., amelynek független a vezetősége, a cégnek pedig három tulajdonosa legyen: az Egészségügyi Minisztérium, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium és Hévíz önkormányzata.