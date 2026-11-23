11,4 százalékkal csökkentek éves alapon és 2,8 százalékkal negyedéves bázison a beruházások, ami azért annyira nem meglepő, ha az építőipar teljesítményét az elmúlt hónapokban figyelemmel kísértük – vélekedett az InfoRádióban a KSH friss adatsoraival kapcsolatban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Több tényezőre vezethető szerinte vissza a beruházások további csökkenése:

vállalati szféra: visszaesést mért a KSH, elsősorban a feldolgozóipar az, ami kérdés, itt volt egy csökkenés, ami azért bizonytalan, mert ez az az ágazat, amely a leginkább beruházásintenzív. „Itt több nagyberuházás véget ért, gondolhatunk a BMW-re, a Mercedesre, de ezek helyett nem nagyon indultak újak, illetve az uniós pénzeket várják a cégek, hogy megtámogassa az unió egy kicsit a beruházásaikat, illetve a külső környezet sem segít a beruházásoknak állami oldal: jelentősebb visszaesés látható, egyrészt a költségvetési helyzet miatt van (a beruházásokat fogták vissza először). „Itt is hiányoznak persze a remélhetőleg már érkező uniós források. Az új kormányzat azért több beruházást is lassított, leállított, nyilván ez is nyomot hagy az adatokban”

– részletezte.

A lakossági beruházások viszont bővültek, de ez sem feltétlenül meglepő Regős Gábor szerint, hiszen ez leginkább a lakásépítéseket takarja.

„A negyedéves adatok terén növekedés van, ebben inkább az Otthon Startnak van szerepe, ez beindította a lakásépítéseket, megteremtette a keresletet, és így a kereslethez felzárkózott, felzárkózik a kínálat” – mutatott rá.

Hozzátette: még azért így sem ott tartunk, amennyi lakásra szükség lenne, csak a korábbi nagyon alacsony szintről sikerült elmozdulni.

A GDP szempontjából viszont szerinte sem jó hír a beruházások visszaesése, ennek is szerepe lehetett a kedvezőtlen harmadik negyedéves adatban, de csak rövidtávról van szó egyelőre.

A következő negyedévben arra számít, hogy lassan indulnak csak el a beruházások; ha az uniós források megérkeznek, az segíthet, de nagy kérdés, hogy a feldolgozóiparral mi a cél, lesznek-e további nagy beruházások, hiszen az volt a kormányzati ígéret, hogy nem költ rá a kormány annyit, amennyit az előző költött, persze „az is igaz, hogy azért az előző kormány tényleg nagyon sokat költött ezeknek a nagyberuházásoknak a támogatására”.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.