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Teherhajók a Hormuzi-szorosban fekvõ Bandar-Abbász iráni kikötõváros partjáról nézve 2026. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Egy lövedék boríthatja megint az olajárat

Infostart / MTI

Ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban, a legénység tagjai nem sebesültek meg - közölte a brit kereskedelmi hajózási műveleteket felügyelő szervezet (UKMTO).

Az UKMTO a hajó kapitányának jelentésére hivatkozva közölte, hogy a lövedék megrongálta a tartályhajó gépházát. A legénység biztonságban van, és a jelentés kiadásáig környezeti kárról sem érkezett bejelentés. A hatóságok vizsgálják az incidenst.

A globális energiakereskedelem szempontjából kiemelt jelentőségű Hormuzi-szoros az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus egyik központi helyszínévé vált. A legkeskenyebb pontján mindössze 35-40 kilométer széles vízi útvonalon az utóbbi időben rendszeressé váltak a kereskedelmi hajókat érő támadások.

Az UKMTO nyilvántartása szerint szeptember második felében és október elején több hasonló incidens történt a Hormuzi-szorosban.

Szeptember 30-án több tartályhajót ért ismeretlen eredetű lövedék, október 1-jén pedig egy tartályhajón tűz ütött ki, miután ismeretlen lövedék találta el;

utóbbi esetben a személyzet sértetlen maradt.

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