ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marine Le Pen, a francia szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt leköszönő elnöke (j) és Jordan Bardella 27 éves európai parlamenti képviselő a párt elnökválasztó kongresszusán Párizsban 2022. november 5-én. Az RN 18. kongresszusán Bardellát választották meg pártelnöknek Le Pen helyére, aki az ellenzéki párt nemzetgyűlési frakcióvezetőjeként folytatja a politizálást. Bardellára a 40 ezer párttag közel 85 százaléka szavazott. Bardella az első olyan elnök az 1972-ben, Jean-Marie Le Pen által alapított párt élén, aki nem tagja a Le Pen családnak.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Antiszemita váddal támádják a francia jobboldalt, nagyon kényes az ügy

Infostart / MTI

Bizalmáról biztosította Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) köztársasági-elnökjelöltje Jordan Bardellát, miután a Mediapart oknyomozó internetes újság a pártelnöknek tulajdonított antiszemita üzeneteket hozott nyilvánosságra, ezeket azonban az érintett hamisítványoknak tartja.

"Teljes mértékben bízom Jordanban" - jelentette ki szombat este Marine Le Pen a La Tribune Dimanche című francia hetilapnak. A 2027-es elnökválasztáson a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt két nappal azután szólalt meg, hogy a botrányt hétfőn kirobbantó portál bizonyítékként közzé tette a Messengeren 2013 és 2015 között küldött antiszemita üzenetváltások képernyőmentéseit, amelyeket bírósági végrehajtó hitelesített.

Egy újság robbantott

A Mediapart hétfőn este egy sor antiszemita üzenetváltás tartalmát tette közzé, amelyeket a portál szerint Bardella 2013 és 2015 között magánbeszélgetéseiben küldött, nem sokkal azután, hogy 17 évesen csatlakozott az RN elődpártjához, a Nemzeti Fronthoz.

Miután Jordan Bardella "durva hamisítványoknak" nevezte az üzeneteket, és jelezte, hogy rágalmazás miatt feljelentést tesz, a lap csütörtök este képernyőmentéseket, valamint olyan, a Metától, a Facebook anyavállalatától lekért adatokat is közölt, amelyek bizonyítják, hogy az üzeneteket utólag nem módosítottak, és eredetileg Jordan Bardella fiókjából küldték el.

Az újság szerint a beszélgetések során felfedett életrajzi elemek - amelyekről később Bardella az önéletrajzi kötetében is írt - bizonyítják, hogy az üzenetek küldője valóban Jordan Bardella volt, aki akkoriban a párt fiatal aktivistája volt.

Emellett a lap bemutatta az ellenőrzés módszerét és háttéranyagokat is. A szerkesztőség szerint a nyomozást tavasszal kezdték, tucatnyi emberrel készítettek interjút, akik megerősítették, hogy Bardella fiatalon antiszemita körökben mozgott.

Az RN elnöke csütörtök este úgy fogalmazott, hogy a Mediapart "álbizonyítékokat" és "durva hamisítványokat", "montázsokat", "manipulált képernyőmentéseket", és "nyilvánvalóan soha nem mondott kijelentéseket" tett közzé. Azt is bejelentette, hogy

feljelentést tesz "hamisítás és hamisítvány felhasználása" miatt.

Bár Marine Le Pen kedden egy sajtótájékoztatón "őrületnek" nevezte a Mediapartban írtakat, és azt tanácsolta a lapnak, hogy húzzon magára "kevláröltönyt", azaz golyóálló mellényt, amióta csütörtökön a lap közzétette a bizonyítékait, a szélsőjobboldali politikus hallgatásba burkolózott.

Az elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant botrány válságot okozott a már hetek óta kampányoló és a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt, Marine Le Pen stratégiájában, aki korábban jelezte: megválasztása esetén Jordan Bardellát nevezi ki miniszterelnöknek. A két politikus között ugyanakkor az elmúlt hetekben több gazdasági és társadalmi kérdésben is nézeteltérés mutatkozott, ilyen volt a nyugdíjkorhatár csökkentése, a muzulmán fejkendő utcai viselésének betiltása.

Marine Le Pen több mint 15 éve dolgozik pártja szalonképessé tételén, amióta átvette az apja, a rasszizmusért és holokausztrelativizálásért többszörösen elítélt Jean-Marie Le Pen és egykori Waffen-SS-tagok által 1972-ben alapított, nyíltan szélsőjobboldali és antiszemita Nemzeti Front irányítását, majd 2018-ban átnevezte Nemzeti Tömörüléssé.

A párthoz alig 17 évesen, 2012-ben csatlakozó Jordan Bardellának Marine Le Pen 2022-ben adta át a pártvezetést. Az új pártelnököt azóta hivatalosan is meghívta az izraeli kormány egy antiszemitizmus elleni konferenciára Izraelbe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Antiszemita váddal támádják a francia jobboldalt, nagyon kényes az ügy

antiszemitizmus

marine le pen

jordan bardella

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hallerné Nagy Anikó felvázolta, milyen lesz az „új” Fertő tó

Hallerné Nagy Anikó felvázolta, milyen lesz az „új” Fertő tó

Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a csaknem tíz évvel ezelőtti terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol az új fejlesztési koncepció. Az InfoRádióban Hallerné Nagy Anikó, a térség tiszás országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke beszélt erről.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés, a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden

Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés, a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden

Egész hétvégén Erdőbényén ülésezik a kormány, az eddigi jelzések alapján pedig több fontos gazdasági, szociális, közlekedési és környezetpolitikai döntés is előkészítés alatt áll. A kihelyezett kabinetülés középpontjában a 2027-es költségvetés, a nyugdíjasokat érintő intézkedések, a Budapesttel kötött megállapodás, valamint több nagyberuházás áll. Közben politikai viták is kísérik a hétvégi eseményeket: szombaton folytatódott a csütörtöki fővárosi alku miatti vita a kerületekkel, Matolcsy György visszautasította a vele szembeni gyanúsítást, a Fidesz és a KDNP pedig uniós állásfoglalást kért a Tisza-kormány lépéseiről. Több bejelentés is érkezhet vasárnap folyamán, ezekről itt írunk majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása

10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása

A levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek, országokon és kontinenseken áthaladva.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Footage shows a drone hitting the Pivnichyi (Northern) Bridge as vehicles move across it, creating a large fireball.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 14:00
Kivégezhetik a FlyDubai merényletre készülő pilótáját
2026. október 4. 12:39
Új technikával szavaznak Boszniában
×
×