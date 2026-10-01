Összeült Magyar Péter és Karácsony Gergely

Az FKT újjáalakulásáról szeptember 22-én döntött a kormány javaslatára az Országgyűlés, és ezzel törvényi szintre emelte a történelmi előzményekre is figyelemmel létrehozott, de az utóbbi években nem működő testületre vonatkozó legfontosabb szabályokat. Mindezt azzal indokolták, hogy az európai uniós források hazahozatala, az abból finanszírozható fejlesztések és beruházások kézzelfogható közelségbe kerülése szükségessé teszi a kormányzat és a fővárosi önkormányzat közötti rendszeres és szervezett koordináció helyreállítását.

A testület tíz tagból áll majd, a tagokat fele-fele arányban a kormány és a főváros delegálja.

Az FKT elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester, a testület konszenzussal hozza a döntéseit. Az FKT üléseinek előkészítését és a döntések kormányzati végrehajtását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium végzi.

Magyar Péter kormányfő szerda este jelentette be a Facebook-oldalán, hogy „hosszú idő után” újra összeül az FKT, és fontos, stratégiai kérdésekben állapodnak meg a főpolgármesterrel.

Az ülést követően sajtótájékoztatót tartanak.

A VI. a VII, a VIII., a IX, valamint a XIV. kerület polgármestere csütörtök délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, és – a XIII. kerület polgármesterével egyetértésben – tiltakozásuknak adtak hangot a kormány és a főváros tervezett megállapodásának több eleme ellen.

Leginkább azt kifogásolták, hogy arról a kerületek feje felett döntöttek, miközben – mint mondták – az a parkolási bevételek elvonásával több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését.