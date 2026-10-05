Megkezdődött Szijjártó Péter BYD-ügyi meghallgatása

Szijjártó Péter szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg.

A Fidesz volt országgyűlési képviselője közölte, a BYD európai gyáráért óriási verseny zajlott, számos európai, köztük nyugat-európai ország meg akarta azt szerezni. Hozzátette, kifejezetten sikernek tartja, hogy ez a gyár Magyarországra jött.

A volt miniszter szerint a BYD szegedi gyárépítéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más magyarországi autóipari beruházás esetén javasolt, illetve adott pénzügyi támogatás intenzitásának.

Azt mondta, a kormány minden ilyen nagyságrendű beruházás esetén végrehajt infrastruktúrafejlesztéseket, példaként Győrt, Debrecent, Miskolcot és Tatabányát említette.

Szijjártó Péter közölte, a Szegedre javasolt infrastruktúrafejlesztések értéke körülbelül a fele a BMW, illetve más beruházások kapcsán Debrecenben javasolt infrastruktúrafejlesztéseknek. Megjegyezte, Szeged esetében az 5-ös út kétsávosítása egy 2008 óta napirenden lévő ígéret.

„Durva félreértésnek” nevezte Szijjártó Péter a vendégmunkások kérdését. Kifejtette, az előző kormány nagyon szigorú vendégmunkás-szabályozást léptetett életbe, amelynek része volt az úgynevezett csoportos keretengedély. Ezt azért vezették be – folytatta –, hogy a speciális, „világszínvonalat” jelentő, Magyarországon újdonságnak számító technológiákat alkalmazó gyárak minél hamarabb elkészüljenek, a technológiát minél gyorsabban üzembe tudják állítani, és az ahhoz szükséges vendégmunkások „minél gyorsabban el is hagyják az országot”.

Azt mondta, a szegedi beruházás esetében a nemzetgazdasági miniszter által adott engedély értelmében 2027 közepéig tart ez a csoportos keretengedély. Miután megtörténik a modern technológia beüzemelése, betanítása a magyar embereknek és mérnököknek, ők fogják ezt a világszínvonalú technológiát használni és alkalmazni Szegeden - közölte.

A volt miniszter arról is beszélt, az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés.

Hozzátette, 12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodást, ami összesen 23 500 milliárd forintot és 187 ezer munkahelyet jelent Magyarországnak.

Szijjártó Péter közölte, „készséggel” jött el a meghallgatásra, habár jogilag nem lett volna kötelező, de 24 éven át volt országgyűlési képviselő, tiszteli a parlament intézményét.

A volt politikus kérdésekre nem válaszolt.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról. A volt miniszter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként.

A bizottsági vizsgálat Szijjártó Péternek a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről, és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól.