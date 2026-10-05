Letartóztatták a nagymamagyilkost

A Fővárosi Főügyészség indítványára a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akivel szemben a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás – közölte a Fővárosi Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítási eljárás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélyére hivatkozással indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

Az eljárás jelenlegi szakaszában a bíróságban nem merült fel kétely a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanújával kapcsolatban.

A bíróság a kényszerintézkedés feltételeit vizsgálva megállapította, hogy a cselekmény bizonyítottsága esetén a kiszabható 10-től 20 évig vagy életfogytig tartó büntetés nagysága a terhelt komolyabb kötödésének hiányát is értékelve a szökés, elrejtőzés közeli és reális veszélyét alapozza meg.

Megjegyezték, hogy a nyomozás kezdeti szakaszban van, a továbbiakban olyan tanúkat is ki kell hallgatni, akik a terhelttel egy társasházban élnek, az ő befolyásolásukra kényszerintézkedés hiányában reális lehetőség nyílna.

Közölték, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, korábbi elítélései nem bírtak kellő visszatartó erővel, az eddig beszerzett adatok alapján a terhelt alkoholfogyasztás hatására kiszámíthatatlan, agresszív magatartást tanúsít, amely a bűnismétlés veszélyét tovább fokozza.

Mindezek alapján a bíróság úgy látta, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nincs lehetőség.

A végzést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így az végleges - áll a közleményben.