ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.84
usd:
328.35
bux:
141080.91
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Letartóztatták a nagymamagyilkost

Infostart / MTI

A Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítási eljárás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélyére hivatkozással indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség indítványára a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akivel szemben a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás – közölte a Fővárosi Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítási eljárás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélyére hivatkozással indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

Az eljárás jelenlegi szakaszában a bíróságban nem merült fel kétely a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanújával kapcsolatban.

A bíróság a kényszerintézkedés feltételeit vizsgálva megállapította, hogy a cselekmény bizonyítottsága esetén a kiszabható 10-től 20 évig vagy életfogytig tartó büntetés nagysága a terhelt komolyabb kötödésének hiányát is értékelve a szökés, elrejtőzés közeli és reális veszélyét alapozza meg.

Megjegyezték, hogy a nyomozás kezdeti szakaszban van, a továbbiakban olyan tanúkat is ki kell hallgatni, akik a terhelttel egy társasházban élnek, az ő befolyásolásukra kényszerintézkedés hiányában reális lehetőség nyílna.

Közölték, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, korábbi elítélései nem bírtak kellő visszatartó erővel, az eddig beszerzett adatok alapján a terhelt alkoholfogyasztás hatására kiszámíthatatlan, agresszív magatartást tanúsít, amely a bűnismétlés veszélyét tovább fokozza.

Mindezek alapján a bíróság úgy látta, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nincs lehetőség.

A végzést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így az végleges - áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Letartóztatták a nagymamagyilkost

gyilkosság

emberölés

nagymama

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Ukrajna egy "Vivaldi hadművelet" névre keresztelt, nagyrészt robotokra és drónokra épülő ellentámadás keretében mintegy 176 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, a limani frontszakaszon. Biztonsági szakértők szerint az offenzíva több mint egyévnyi orosz területi előrenyomulást fordított vissza, és stratégiai csapást mért Moszkva donyecki terjeszkedési terveire - írta elemző cikkében a CNBC. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délutáni beszédében számos témát megemlített, arra is kitért, hogy áll jelenleg a háború lezárását célzó béketárgyalás Oroszországgal – közölte az al-Arabiya. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok

Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok

Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Spanish prime minister calls snap election after housing protests

Spanish prime minister calls snap election after housing protests

Pedro Sanchez's announcement comes after his series of measures to tackle the housing crisis was defeated in parliament on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 20:22
Rendszeresen verte élettársát, aki vélhetően halott gyereket szült, de nem találják a babát
2026. október 4. 17:59
Apát és fiát lőtték le az erdőben
×
×