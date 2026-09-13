Azt írták, hogy Győr és Öttevény között az egyik vágányon meghibásodott a RegioJet Prágába tartó vonata, a másik vágányon pedig egy tehervonat személygépkocsival ütközött.

A két állomás között nem közlekedhetnek a vonatok, várhatóan pótlóbuszokkal szállítják az utasokat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján arról számolt be, hogy a baleset Börcsön történt, a személyautó egy Hegyeshalom felé tartó tehervonat elé hajtott az Öregszőlő vasúti átjáróban. A vonat hosszan eltolta a járművet, amelynek vezetője beszorult.

A győri hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsi ajtaját. A balesethez börcsi és abdai önkéntes tűzoltók érkeztek, az érintett szakaszon mindkét irányban leállították a vasúti közlekedést.