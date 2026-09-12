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Bilincsben egy gázoló, aki cserbenhagyta az elgázolt kerékpárosokat.
Nyitókép: Police.hu

Részletek és fotók a két kerékpáros békési halálra gázolásáról

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ELŐZMÉNYEK

Két kerékpáros halt meg egy Békés határában történt közlekedési balesetben. Egy személyautó ütötte el őket, a jármű vezetője azonban megállás nélkül továbbment, nem hívott segítséget. A rendőrök azonosították és elfogták.

Békés külterületén, 2026. szeptember 11-én 20 óra előtt néhány perccel egy Murony felől Békés irányába tartó személygépkocsi elütött két kerékpárost.

A férfi és a nő az úttest szélén egymás mögött, az autó előtt haladtak. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a kórházba szállítása után hunyt el.

A jármű vezetője fékezés, megállás, segítségnyújtás nélkül elhajtott – írja a police.hu.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedési rendőrei a helyszínen maradt törmelékekből meghatározták az autó márkáját, típusát, színét, és ezt az információt minden szolgálatban lévő rendőri egységgel megosztották.

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei jó személyismeretüknek köszönhetően tudták, hogy kiről lehet szó.

A 23 éves békési férfit szeptember 12-én délelőtt előállították. Amikor már ott voltak nála, csörgött a telefonja, egy autószervizből hívták vissza. Ezek szerint gyorsan meg akarta javíttatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje – olvasható a police.hu cikkében.

Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene, és a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette őt.

A rendőrségi videó itt látható.

Fotó: Police.hu
Fotó: Police.hu
Fotó: Police.hu
Fotó: Police.hu
Fotó: Police.hu
Fotó: Police.hu
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Kezdőlap    Belföld    Részletek és fotók a két kerékpáros békési halálra gázolásáról

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