Részletek és fotók a két kerékpáros békési halálra gázolásáról

Békés külterületén, 2026. szeptember 11-én 20 óra előtt néhány perccel egy Murony felől Békés irányába tartó személygépkocsi elütött két kerékpárost.

A férfi és a nő az úttest szélén egymás mögött, az autó előtt haladtak. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a kórházba szállítása után hunyt el.

A jármű vezetője fékezés, megállás, segítségnyújtás nélkül elhajtott – írja a police.hu.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedési rendőrei a helyszínen maradt törmelékekből meghatározták az autó márkáját, típusát, színét, és ezt az információt minden szolgálatban lévő rendőri egységgel megosztották.

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei jó személyismeretüknek köszönhetően tudták, hogy kiről lehet szó.

A 23 éves békési férfit szeptember 12-én délelőtt előállították. Amikor már ott voltak nála, csörgött a telefonja, egy autószervizből hívták vissza. Ezek szerint gyorsan meg akarta javíttatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje – olvasható a police.hu cikkében.

Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene, és a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette őt.

A rendőrségi videó itt látható.

Fotó: Police.hu

Fotó: Police.hu