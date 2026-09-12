Részletek és fotók a két kerékpáros békési halálra gázolásáról

Békés külterületén, 2026. szeptember 11-én 20 óra előtt néhány perccel egy Murony felől Békés irányába tartó személygépkocsi elütött két kerékpárost.
A férfi és a nő az úttest szélén egymás mögött, az autó előtt haladtak. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a kórházba szállítása után hunyt el.
A jármű vezetője fékezés, megállás, segítségnyújtás nélkül elhajtott – írja a police.hu.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedési rendőrei a helyszínen maradt törmelékekből meghatározták az autó márkáját, típusát, színét, és ezt az információt minden szolgálatban lévő rendőri egységgel megosztották.
A Békési Rendőrkapitányság rendőrei jó személyismeretüknek köszönhetően tudták, hogy kiről lehet szó.
A 23 éves békési férfit szeptember 12-én délelőtt előállították. Amikor már ott voltak nála, csörgött a telefonja, egy autószervizből hívták vissza. Ezek szerint gyorsan meg akarta javíttatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje – olvasható a police.hu cikkében.
Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene, és a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette őt.