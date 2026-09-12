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Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél

Infostart / MTI

Két kerékpárost gázolt halálra egy személyautó péntek este Békés határában – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a Facebook-oldalán. A gépkocsi megállás nélkül továbbment, az autó vezetője nem hívott segítséget.

A békéscsabai és a békési rendőrök azonosították és nem sokkal ezelőtt elfogták a férfit.

Az eset részleteiről későbbre ígért tájékoztatást a rendőrség.

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