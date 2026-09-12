Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél

Magyar Péter miniszterelnök és Gyurkó Szilvia államtitkár ma mutatta be az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készített jelentést. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, a magyar kormány 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot indít. Kármán András közben közölte, hogy több mint ötszörösére emelkedett a Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.