Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél

A békéscsabai és a békési rendőrök azonosították és nem sokkal ezelőtt elfogták a férfit.
Az eset részleteiről későbbre ígért tájékoztatást a rendőrség.
A békéscsabai és a békési rendőrök azonosították és nem sokkal ezelőtt elfogták a férfit.
Az eset részleteiről későbbre ígért tájékoztatást a rendőrség.
Magyar Péter miniszterelnök és Gyurkó Szilvia államtitkár ma mutatta be az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készített jelentést. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, a magyar kormány 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot indít. Kármán András közben közölte, hogy több mint ötszörösére emelkedett a Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.
Történelmi mélypont után kezdett emelkedni a Duna: két nap alatt több mint 20 centiméterrel nőtt a vízszint.
Iraq removes a military commander and opens investigations into the attack that came from an area bordering Iran.