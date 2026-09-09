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Fényes, magas lángokkal ég a növényzet egy száraz füves területen.
Nyitókép: Pexels/Keith Lowery

Ötven hektáron tombolt a tűz Egyeknél – videó

Infostart / MTI

Egy cserjés-bozótos terület gyulladt ki a település külterületén. Az oltásban négy település tűzoltói vettek részt vízsugarakkal, vízágyúval, gépekkel és fáradhatatlan kézi erővel.

Eloltották a tüzet Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol mintegy ötven hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra – közölte szerda reggel a katasztrófavédelem.

A tűzoltók négy vízsugárral, egy vízágyúval és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az oltásban a mezőkövesdi, a tiszafüredi, a tiszaújvárosi hivatásos és az egyeki önkormányzati tűzoltók vettek részt, vízszállító járművet és erőgépet is bevetettek.

Miután lánggal égést már nem tapasztaltak, szerda hajnalban az utómunkálatokat a rossz látási és a terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették, így azokat nappal között végzik majd el.

A területet a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre őrzi – tették hozzá.

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