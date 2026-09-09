ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.99
usd:
312.47
bux:
147765.5
2026. szeptember 9. szerda Ádám
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy rendőrautó tetején lévő kék fény, ami a rendőrség szirénáját jelzi.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Letartóztatták Fásy Ádám feleségét, egyebek mellett ezzel vádolják

Infostart

Vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe szerdán Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát, akinek a bíróság aztán egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amiért egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című alkotás első két része.

„Az ügyészi indítvánnyal megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását”, közölte a Telexszel Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője.

Nem sokkal 11 óra előtt Fásy Ádám is megérkezett a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol azonnal az újságírókra támadt. „Menj a p.csába, mit fotózol? Én fotózlak téged?” – kérdezte idegesen az épületben dolgozó tudósítóktól, a jelenetet a Szolnok Hangja rögzítette.

A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt szerdán a Munkácsy Art Kft. tulajdonosát és egyben cégvezetőjét, Szabó Sándort is letartóztatta. Szabót és Fásynét is bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Letartóztatták Fásy Ádám feleségét, egyebek mellett ezzel vádolják

bíróság

letartóztatás

tárgyalóterem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Titkos kormányhatározatok: itt az első nyilvánossá tett akta

Titkos kormányhatározatok: itt az első nyilvánossá tett akta
A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét – közölte a kormányzati kommunikáció szerdán.
 

Az üzemanyagár is téma a kormányülésen, berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezért is

A földgáz ára is az egekben

Vitézy Dávid kimondta, „lesz, ami el fog vérezni”

Magyar Péter már hajnalban fontos üzenetet közölt egy elképesztő nap után és előtt

KRESZ-változás: még egy napunk maradt

VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.09. szerda, 18:00
Hankó Zoltán
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump elhúzta a mézesmadzagot Putyin orra előtt, súlyos csapás érte az egyik legnagyobb orosz olajterminált - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Trump elhúzta a mézesmadzagot Putyin orra előtt, súlyos csapás érte az egyik legnagyobb orosz olajterminált - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egyórás, pozitív hangnemű telefonbeszélgetést folytatott az ukrajnai rendezésről Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök - közölte Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója a sajtóval kedden. Usakov szerint Trump egyértelművé tette, hogy minél hamarabb véget akar vetni a háborúnak, ami azonnal megnyitná a "lenyűgöző és messzemenő" kilátásokat az amerikai–orosz viszony teljes helyreállítása előtt, fellendítve egyúttal a gazdasági kapcsolatokat. Mára virradóra ukrán dróntámadás érte a novorosszijszki olajterminált Dél-Oroszországban. Az Astra független orosz csatorna beszámolója szerint az olajterminál lángra kapott az éjszakai támadás következtében. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - Te költöznél?

30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - Te költöznél?

A települést eredetileg 250 ezer emberre tervezték, mára viszont hozzávetőleg 50 ezren maradtak.

BBC
Business Sport Travel Science
Miliband says UK had to 'call out' Israeli West Bank settlements

Miliband says UK had to 'call out' Israeli West Bank settlements

The foreign secretary also rejects the chief rabbi's claim that Jewish people in the UK will be less safe as a result of the new sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 9. 14:26
Autóval ütközött egy HÉV járat Budapesten
2026. szeptember 9. 13:17
Pontokat veszített a Tisza, miközben nő a pártnélküliek tábora – felmérés
×
×