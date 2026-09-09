Letartóztatták Fásy Ádám feleségét, egyebek mellett ezzel vádolják

„Az ügyészi indítvánnyal megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását”, közölte a Telexszel Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője.

Nem sokkal 11 óra előtt Fásy Ádám is megérkezett a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol azonnal az újságírókra támadt. „Menj a p.csába, mit fotózol? Én fotózlak téged?” – kérdezte idegesen az épületben dolgozó tudósítóktól, a jelenetet a Szolnok Hangja rögzítette.

A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt szerdán a Munkácsy Art Kft. tulajdonosát és egyben cégvezetőjét, Szabó Sándort is letartóztatta. Szabót és Fásynét is bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős.