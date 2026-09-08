Támadás történt a Kéktúra egyik útvonalán

A darázs támadások miatt több esetben is a mentők segítségére volt szükség – közölték a Facebookon az Ipoly-völgyi Különleges Mentők.

A poszt szerint a darazsak a kilátó második szintjén található padba fészkelték be magukat, a fészek kijárata a második szint alatti részen van. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a lódarazsak csípése nemcsak rendkívül fájdalmas, de igen súlyos, esetenként akár percek alatt kialakuló, életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is előidézhet.

A lódarazsak nyár végén és ősz elején (augusztustól októberig) érik el a kolóniák a maximális méretüket, ilyenkor a legaktívabbak. Fészkük védelmében rendkívül agresszívvá válhatnak.

A kirándulókat arra kérik, mérlegeljék a kockázatot a fészek felszámolásáig, a terület jellege miatt ugyanis a segítség csak lassan tud megérkezni a helyszínre.

Ha valaki mégis a közelükbe kerülne azt javasolják, hogy ne hadonásszunk vagy csapkodjunk, a gyors mozdulatok ugyanis támadásra ingerlik a lódarazsakat, inkább lassú, nyugodt mozdulatokkal távolodjunk tőlük,

Azt is tanácsolják, hogy ne tartsunk magunknál nyitott, édes ételt vagy italt,

valamint, ha a csípés szokatlan tünetekkel jár – rekedtség, gombócérzet a torokban, egész testet érintő csalánkiütés – azonnal hívjunk segítséget.