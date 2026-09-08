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Nyitókép: Unsplash

Lángol egy társasház a Puskás Ferenc Arénával szemben

Infostart / MTI

Kigyulladt egy társasház teteje a főváros XIV. kerületében, a Stefánia úton; a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem kedden kora délután.

Az elsődleges információk alapján a Puskás Arénával szembeni négyemeletes társasház tetőszerkezete lángol; a tűz oltása folyamatban van.

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