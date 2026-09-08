Lángol egy társasház a Puskás Ferenc Arénával szemben

Az elsődleges információk alapján a Puskás Arénával szembeni négyemeletes társasház tetőszerkezete lángol; a tűz oltása folyamatban van.
Cikkünk frissül!
(Nyitóképünk illusztráció)
Az elsődleges információk alapján a Puskás Arénával szembeni négyemeletes társasház tetőszerkezete lángol; a tűz oltása folyamatban van.
Cikkünk frissül!
(Nyitóképünk illusztráció)
A Deutsche Bank többségi tulajdonában álló DWS vagyonkezelő kedden bejelentette, hogy idén novembertől Deutsche Asset Management néven folytatja tevékenységét, ezzel is hangsúlyozva német és európai gyökereit.
Aki szeptember 9-én este visz vissza palackokat a REpont rendszerén keresztül, annak érdemes számolnia azzal, hogy a visszaváltás után lassabban érkezhet meg az utalás.
The tariffs will apply to $20bn worth of American products, jeopardising the stability of the world's largest bilateral trading relationship.