Egy afrikai ország is ott van a magyarok legkedveltebb úti célja között

A társaság saját adatait ismertetve elmondta, hogy Magyarországon az egyiptomi foglalások száma 34 százalékkal nőtt 2025-höz képest, míg a török és görög foglalásoknál 13, illetve 8 százalékkal. Albánia és Bulgária továbbra is népszerű célpont, 2024-ről 2025-re a foglalások száma 78 illetve 90 százalékkal nőtt e két országba. A válság kitörése után közvetlenül megugrott a spanyol foglalások aránya is - tette hozzá.

A régiós országok közül a magyarok költik a legtöbbet a nyári családi nyaralásra: az átlagos foglalási érték 1,2 millió forint, míg Szlovákiában 1 millió, Lengyelországban 963 ezer, Csehországban 838 ezer forint.

A utazás választásakor a legfontosabb szempont az ár (30 százalék), a biztonság (16 százalék) és a lokáció (15 százalék).

A társaság megbízásából készült ezer fős felmérés szerint a külföldre utazók körében a szervezett és az önálló utazások aránya nagyjából 50-50 százalék.

Az őszi-téli időszakban a megkérdezettek 31 százaléka tervez utazást, ezen belül 39 százalékuk szervezett külföldit, 32 százalékuk kizárólag belföldit. Az őszi szünetben a fő úti célok Róma, Barcelona és London.

A felmérés szerint a magyarok 31 százaléka mindenképpen, 49 százalék pedig valószínűleg nyaral majd 2027-ben.

Az Invia Group, amely 2025 óta a varsói tőzsdén jegyzett lengyel WP Holding része, piacvezető online utazásközvetítő társaság a négy visegrádi országban, évente mintegy 1,9 millió utast közvetít. A régióban a hálózatnak 698 irodája van, ebből 35 Magyarországon, ahol több mint 100 utazási iroda ajánlatait közvetítik.

A WP Holding média- és e-kereskedelmi vállalat Lengyelországban a Wakacje.pl és a Travelplanet.pl márkák alatt, a DACH-régióban (Németország, Ausztria, Svájc) pedig az Ab-in-den-Urlaub márka alatt vezető pozíciót tölt be.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Invia.hu Kft. tavaly 226,723 millió adózás utáni veszteséggel zárt 3,056 milliárd forint árbevétel mellett. Egy évvel korábban az árbevétele 2,815 milliárd forint, az adózás utáni eredménye pedig 101,155 millió forint volt.