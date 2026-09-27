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Nyitókép: Nenov/Getty Images

Markovich Béla: kedvező változás is van az építőipari kontárkároknál, de egyes szakmák nem állnak jól

Infostart / InfoRádió

Az elmúlt egy évben építőipari munkát megrendelők 15 százalékát érte valamilyen kontárkár a Mapei felmérése szerint. A vállalat ügyvezetője rámutatott, hogy a szakemberválasztásnál különösen fontos a korábbi munkák ellenőrzése és a megrendelők tapasztalata. Markovich Bélát az eredményekről és a hibás kivitelezés megelőzéséről kérdeztük.

Több a jó munka, mint a rossz az építőiparban – hangsúlyozta Markovich Béla az InfoRádióban. A Mapei ügyvezetője ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a hibás kivitelezés jelentős anyagi veszteséget okozhat a megrendelőknek.

A felmérésük azt mutatta, hogy az elmúlt egy évben munkát megrendelő megrendelők 15 százalékát érte valamilyen szintű kontárkár, illetve

egy ilyen kár átlagértéke 688 ezer forint volt, ami nagyon magas összeg,

még úgy is, hogy ez a 2021 óta mért legalacsonyabb érték. Az átlagos kár 2021-ben 753 ezer, 2022-ben 738 ezer forint volt, majd 2023 és 2025 között tartósan 800 ezer forint fölé emelkedett, tavaly pedig 842 137 forinton tetőzött. Innen következett be az idei, több mint 153 ezer forintos visszaesés.

A kárösszeg csökkenése azonban nem járt együtt a kontármunka gyakoriságának mérséklődésével, a károkat elszenvedők aránya nagyjából változatlan maradt tavalyhoz képest. A kontármunka ráadásul nem szűk réteg problémája. A felnőtt lakosság 38 százaléka számolt be arról, hogy élete során már szenvedett anyagi kárt kontármunka miatt. Ez enyhe csökkenés a 2025-ben mért 40 százalékhoz képest, de továbbra is azt jelenti, hogy tízből közel négy magyar felnőttnek van személyes tapasztalata kontárkárral.

A vállalat elsősorban

a burkolás és a vízszigetelés területén találkozik kivitelezési hibákkal.

A cég Építőipari Bizalmi Indexe alapján minden vizsgált szakma megítélése romlott, igaz, többnyire csak kis mértékben. A legjobb értékelést idén is a villanyszerelők (3,76 csillag), a víz- és gázszerelők (3,68 csillag) és a gépészek (3,66 csillag) kapták. A lista végén a burkolók (3,43 csillag), a kőművesek (3,36 csillag) és a generálkivitelezők (3,29 csillag) állnak.

A romló értékelések ugyanakkor nem feltétlenül jelentik azt, hogy a szakemberek rosszabb munkát végeznek. A szakemberek megítélésének romlása mögött nem feltétlenül rosszabb szakmai teljesítmény áll. A piac évek óta bizonytalan, ami a megrendelőket is kifárasztotta. Óvatosabbak és árérzékenyebbek lettek, és szigorúbban ítélik meg, mit kapnak a pénzükért – véli a Mapei.

Markovich Béla szerint a megelőzés már a szakember kiválasztásánál elkezdődik: érdemes utánajárni, milyen munkát végzett korábban és mennyire voltak elégedettek vele a megbízói. A kiszemelt szakemberektől minimum két, de inkább három referenciaszemélyt érdemes kérni, és velük beszélni kell az elvégzett munka minőségéről, és lehetőleg meg is kell nézni azt.

A szakemberkereséshez a közösségi médiát is használják a megrendelők. Az ügyvezető az internetes tájékozódásnál kétféle információt különített el: a korábbi ügyfelek értékeléseit és a kivitelezők saját bemutatkozó tájékoztató videóit. Utóbbiakat megbízhatónak tartja a Mapei ügyvezetője, ő még nem találkozott olyan videóval, amit egy szakember AI-jal csinált volna. Hitelesnek tartja a Google vagy más felületeken található értékeléseket is, meglátása szerint ezeket őszintén írják a korábbi ügyfelek.

Markovich Béla a szakemberek képzését is fontosnak tartja a hibák megelőzésében. Hozzátette: a szakmai tudás mellett az is számít, hogyan kommunikál a kivitelező a megrendelővel, és mennyire igényes a munkájára.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Janovitz Bálint készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Markovich Béla: kedvező változás is van az építőipari kontárkároknál, de egyes szakmák nem állnak jól

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