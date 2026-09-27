Tizenhét halott a városi kegyetlen lövöldözésben

A lövöldözés szombat éjjel, egy fogadóban történt, egészségügyi források szerint a 17 ember - köztük négy nő – a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség úgy tudja, az AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal felszerelkezett támadók először a fogadó előtt állókra lőttek, majd benyomultak a helyiségbe, ahol tüzet nyitottak.

A nap folyamán a dél-afrikai rendőrség egy Cape Town közelében történt lövöldözésről is beszámolt, hozzátéve, hogy egyelőre 10 halottról és 11 sebesültről tudnak.

A Dél-afrikai Köztársaság az egyik legmagasabb gyilkossági rátával rendelkező ország a világon, a lőfegyverekkel elkövetett

erőszak pedig messze a legfőbb halálok.

A mintegy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává.