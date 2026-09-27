Siófokon füst borította be az eget, a lakók durranásokat is hallottak

A több percig tartó pirotechnikai bemutató váratlanul érte a környéken tartózkodókat, és a hangereje sokakat zavart – számolt be róla a sonline.hu.

A lap megkereste a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az esettel kapcsolatban.

A hatóság tájékoztatása szerint a jelzett időpontban és helyszínen tartott tűzijátékkal összefüggésben sem előzetes bejelentés, sem panasz nem érkezett hozzájuk. Ezen felül semmilyen engedélykérelmet sem nyújtottak be a rendőrségre erre a pirotechnikai tevékenységre.

A rendőrség ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a csekély veszélyességű, úgynevezett 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, mint például a kis hatóanyag-tartalmú kerti telepek vagy a füstgyertyák használata magánterületen nem engedélyköteles.