A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írta, azt javasolja a kormánynak, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen minden, a védekezésben részt vevő munkást és szakembert tüntessenek ki és jutalmazzanak meg.

A paksi fenékküszöb építése augusztus közepén kezdődött a Duna paksi szakaszán. A több mint hatmilliárd forintos beruházás célja a vízszint megemelése volt, miután a hónap elején a rekordalacsony vízállás miatt kritikussá vált a helyzet.

A miniszterelnök szerint akkor komolyan felmerült a Paksi Atomerőmű teljes leállításának veszélye, jelenleg azonban valamennyi reaktor és turbina működik.