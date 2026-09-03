ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.39
usd:
316.3
bux:
148018.22
2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Tőzsdei szakértő: kérdés, mi az állam szándéka a Mollal, miután újra nagytulajdonos lett a cégben

Infostart / InfoRádió

Szavazati jogban történt változásokat jelentett be szerda este a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A kekvák megszűnésével rengeteg Mol-részvény került vissza az államhoz, amely így formálisan is újra nagytulajdonos lett. Ennek a részleteiről Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő beszélt az InfoRádió Üzleti reggeli című műsorában.

Az MCC-kekva augusztus 31-ével megszűnt, hasonlóan a Mol és az állam által közösen létrehozott Új Európa Alapítvány is, és az utóbbi részvényvagyonát elosztotta a két alapító – magyarázta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, hozzátéve: így került pár nappal korábban vissza a Mol tulajdonába egy 5 százalékot meghaladó értékpapírcsomag, és ezzel most a 60 millió részvény 7,5 százaléka van a Mol kezében, az alapján történt minden, amit a kormány előzetesen jelzett.

Az állam pedig visszakapott a korábban átadott 25 százalékos állami csomagból, amit még 2013-ban 500 milliárd akkori forintért vásárolt vissza egy orosz nagybefektetőtől, és átadta az alapítványoknak

(az Orbán-kormány által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, vagyis kekváknak, amelyeket a Tisza-kormány most felszámolt – a szerk.).

Akkor az állam nem tartott meg mást, mint egy egykori aranyrészvényből átalakult 8 darab 125 forint névértékű részvényt. Most viszont újra nagytulajdonos lett, méghozzá a részvények 15 százalékával, 125 millió darabbal – magyarázta, hozzátéve: az állam most a Mol-részvények 15 és negyed százalékával rendelkezik, és tudjuk, hogy egy év múlva a most még működő Corvinus egyetemi alapítvány is megszűnik, és akkor az a 10 százalék is visszakerül az államhoz. Addig is, gondolom, az alapítvány ugyanúgy fog szavazni, ahogy a Pénzügyminisztérium kezében lévő 15 százalék – tette hozzá Korányi G. Tamás.

Tehát azt lehet mondani, hogy

a Mol negyede, sőt, ha a szavazó részvényeket nézzük, ha levonjuk a saját részvényeket, akkor olyan 27,5 százaléka állami kézbe került. Ez egy új helyzet.

Nyilván ha sor kerül személyi változásokra a Molnál, ami vagy év közben, még inkább esetleg a jövő évi tavaszi közgyűlésen aligha kerülhető el, akkor figyelembe véve, hogy a Molnál általában olyan 55-60 százalékos részvétel szokott lenni a közgyűléseken, azt lehet mondani, hogy az állam majdhogynem egyedül képes keresztülvinni az akaratát Tehát mindenképpen meghatározó szerepe lesz a Mol életében, jobban, mint eddig – mondta a szakértő.

A kérdésre, hogy mennyire szeretik a piacok, ha egy tőzsdei társaságban nő az állami, következésképpen a politikai befolyás, azt mondta: eddig is úgy gondolták, hogy a politikai befolyás megvan. Az állami befolyás formailag nyilván nő, de azért a külföldi intézményi befektetők eddig is úgy tekintették, hogy a kekvák kezében lévő részvénycsomag a korábbi kormányzattól olyan nagyon nem volt független, legalábbis nagy vonalakban. Tehát ez nem fog változni, ez legalább egy átlátható szerkezet. Persze az egy nagy kérdés, és ez előbb-utóbb fel fog merülni, hogy

mi az állam hosszú távú terve a Mol-részvényekkel, meg majd a Richter-részvényekkel is, amelyek szintén visszakerülnek hozzá legkésőbb jövő augusztusra, mert ez egy igen jelentős vagyon. Kérdés, hogy lesz-e valamikor újabb privatizáció vagy nem,

de ez egyelőre még a jövő titka.

Egy állam bármikor megszorulhat, bár egy privatizáció előkészítése azért egy viszonylag hosszabb dolog. Különböző megoldások vannak, ha megszorul. Én például még emlékszem arra, amikor a 2000-es évek közepén egy rossz pénzügyi helyzetben az állam lényegében hitelt vett föl a Richter részvénycsomagjára, részvényre váltható kötvényt bocsátott ki, amit jó kamattal lejegyeztek, de a részvényre váltás engedélyezésének jogát magának tartotta fönn, és ez nem is történt meg, hanem visszafizette a hitelt. Tehát egy ilyen részvénycsomag arra is alkalmas, hogy gyors hitelt vegyen fel egy állam, ha megszorul, nem kell mindig eladnia – mondta el Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádió Üzleti reggeli című műsorában.

Az interjút Exterde Tibor készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tőzsdei szakértő: kérdés, mi az állam szándéka a Mollal, miután újra nagytulajdonos lett a cégben

mol

budapesti Értéktőzsde

részvények

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon – jelentette be a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban.
 

Magyar Péter a köztársasági elnökkel egyeztetett

Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus-programba

Magyar Péter: özönlenek a panaszok, teljes felülvizsgálat jön

Diplomáciai nagyüzem Magyar Péter miniszterelnöknél, a magyar vétóról is szó volt

Orbán Anita: új szerepet kaphatnak a kulturális intézetek

Ciklikus ülésezési rendre tér át a parlament

Gyermekvédelem, kaszinók, fásítás: jön a kormányzati tájékoztató a maratoni kormányülés döntéseiről

VIDEÓ
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.03. csütörtök, 18:00
Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa
Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Robbanószer a szerb-magyar határon: két férfit őrizetbe vettek - Oroszország állhat az ügy hátterében

Robbanószer a szerb-magyar határon: két férfit őrizetbe vettek - Oroszország állhat az ügy hátterében

Incidens történt a szerb-magyar határon 2026 nyarán: két férfit letartóztattak, akik összefüggésben állhattak a lipcsei drónos akcióval – írta ki Facebook-oldalára Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli! Brutális pofon Oroszországnak: 1500 milliárdos tartozás miatt foglalták le az állami hajót

Rendkívüli! Brutális pofon Oroszországnak: 1500 milliárdos tartozás miatt foglalták le az állami hajót

A követelés az oroszok által a Krím 2014-es annektálása után lefoglalt ukrán energetikai eszközökhöz kapcsolódik.

BBC
Business Sport Travel Science
UN warns of 'supersized' El Niño as countries prepare for impact

UN warns of 'supersized' El Niño as countries prepare for impact

The WMO has warned that the natural weather phenomenon could bring disruption to global economies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 3. 14:21
Paks után Mohácsnál is be kellett avatkozni az alacsony Duna miatt
2026. szeptember 3. 14:00
Magyar Péter a köztársasági elnökkel egyeztetett
×
×