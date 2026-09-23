Másfél éves kislány zuhant ki az ablakon, mentőhelikopter vitte el

Egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot arról, hogy a gyermek miként esett ki az ablakon. Egyes helyszíni hírek szerint a gyermek mászott bentről az ablakpárkányra és akkor zuhant ki a magas földszinti lakásból – számolt be róla a baon.hu.

A szomszédok és a járókelők azonnal észlelték a bajt, és a kisgyermek segítségére siettek, illetve értesítették és hívták a 112-es segélyhívót. Mivel a riasztás a mentőkhöz arról érkezett, hogy a magasból zuhant ki a gyerek, a mentésirányítók azonnal riasztották a szekszárdi légimentőket.

A kislány állapotát csak hosszú idő után sikerült stabilizálni, és miután szállítható állapotba hozták, kórházba vitték.

A lap információi szerint a kislány édesanyja a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a balesetet szenvedett gyermeke segítségére siettek.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.