Travel Teachers-botrány: a károsultaknak semmi oka az elégedettségre

Mint arról az Infostart is beszámolt, Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 2026. április 30-i hatállyal egy évre visszavonta a Travel Teachers Kft. utazásszervezői jogosultságát, amely időközben több útját is elindította, ugyanakkor gyakorlatilag eltűnt az időközben lemondott programok résztvevői számára. A céggel kapcsolatban több problémáról is beszámoltak a károsult ügyfelek: hirtelen törölt utakról, indulás előtt átírt programokról, idegenvezetők nélküli turnusokról, helyszíni improvizációkról és hónapokig húzódó visszatérítésekről.

A BFKH az április 30-i döntésében felhívta a Travel Teachers-t, hogy ha nem képes az utasok felé a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, úgy ezt a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé jeleznie kell. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, vagyis nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasok felé teljesített, illetve nem teljesített visszafizetéseket.

Eközben, mivel a cég Magyarországon nem folytathatta a tevékenységét, a „magyarországi jogi útvesztőkre” hivatkozva a szlovákiai Párkányban Travel Teachers s. r. o. néven új céget alapított. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) felhívta rá a figyelmet, hogy ha a cég Szlovákiában utazásszervezői jogot szerez, az EU szabad szolgáltatásnyújtási elve alapján határon átnyúló szolgáltatásként újra megjelenhet a magyar piacon, miközben az esetleges jogsértések kivizsgálása a továbbiakban a szlovák hatóságok feladata.

Az Európai Utazási Biztosító (EUB) augusztus 27-én frissítette a Travel Teachers Kft. utazási szerződéseinek kártérítésével kapcsolatos hivatalos tájékoztatását – írja a turizmus.com. A biztosító június 5. és augusztus 4. között fogadta a kárbejelentéseket, majd összesítette a jogos igényeket. Mivel a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték nem elegendő az igazolt kárigények fedezésére, az EUB arányosan csökkentett kifizetést teljesít: az utasok követelésük mintegy 4,4 százalékát kapják vissza. Vagyis egy egymillió forintos befizetés után mindössze 44 ezer forint jár. A cég szeptember 3-ig teljesíti a kifizetéseket.

A nyilvános tájékoztatásban az EUB nem közli a jogos kárigények teljes összegét, egy károsultnak megküldött, a Travel Teachers Panaszosok Facebook-csoportban megosztott biztosítói levélből azonban ez is kiderül: a jogszerűen igazolt kárigények összesen 373 242 711 forintot tesznek ki. A lap arról kért tájékoztatást, az EUB-tól, hány károsult jelentkezett és mekkora a kárigények teljes összege, azonban a szervezet nem válaszolt.

A végül igazolt 373 millió forintos kárigénnyel szemben mindössze 16,44 millió forintos vagyoni biztosíték áll: a kár összege tehát közel 23-szorosa a rendelkezésre álló fedezetnek.