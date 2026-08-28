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Őshonos juhok Visegrádnál.
Nyitókép: Duna-Ipoly Nemzeti Park

Négylábú „fűnyírókat” vetettek be a betolakodók ellen a Visegrádnál

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Őshonos juhokkal gátolják meg az özönnövények terjedését Visegrádnál.

A Visegrádi Felső-öbölben zajló természetvédelmi kezelés során ezúttal nem gépek, vagy vegyszerek, hanem őshonos magyar juhfajták segítenek az özönnövények terjedésének megfékezésében – írta a Facebook-on a Duna-Ipoly Nemzeti Park.

A bős-nagymarosi vízerőmű építésének részeként létrejött mesterséges földnyelvet korábban sűrűn benőtte a Magyarországra behurcolt gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőris.

Első lépésben önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi családokkal összefogva cikta, cigája és racka juhokkal kezdték legeltetni.

A juhok folyamatosan visszarágják a nemkívánatos növényeket, így megakadályozzák azok újbóli elszaporodását.

A kezelés eddigi eredményei biztatóak: az intenzív legeltetésnek köszönhetően a megtisztítást követő 3. évben a gyalogakácok közel 50%-a már nem hajtott ki újra.

A munka azonban itt nem ér véget! A jövőben őshonos cserjefajok telepítésével szeretnénk tovább növelni a terület természetességét, hogy az értékesebb élőhely a kirándulók számára is szebb környezetet biztosítson – írták a bejegyzésben.

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