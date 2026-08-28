Ilyen idő várható augusztus utolsó hétvégéjén

Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható, de a keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között, a hidegre hajlamos szélvédett helyeken 10, a szelesebb részeken 20 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de többórás napsütés így is valószínű. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk, erős marad, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet kora reggel 16 és 23 fok között alakul.

Délután az ország északnyugati kétharmadán 27 és 32 fok közötti, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre van kilátás.

Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten eleinte még magasszintű felhőzet lehet. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 29 és 34 fok között alakul.