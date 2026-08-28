Durva büntetéseket hozhat a lehűlés

Bár még tart a nyár, a fűtési szezon nincs messze, ezért érdemes időben ellenőriztetni a kéményt. Sokan nem tudják, de a kéményseprés magánszemélyeknek ingyenes, viszont családi házakhoz automatikusan nem mennek ki a kéményseprők, igényelni kell a szolgáltatást.

Az időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti. A katasztrófavédelem a Pénzcentrum kérdésére arról beszélt, hogy amennyiben a szakemberek súlyos hibát találnak, le is tilthatják a kémény használatát. Aki ennek ellenére is begyújt, milliós büntetést is kaphat.

A családi házakhoz nem megy automatikusan a kéményseprő, időpontot kell egyeztetni az ellenőrzéshez – emelte ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ha valaki családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (KFT, BT, egyéni vállalkozás, stb.), akkor a kéményseprés ingyenes.

Nem kötelező élni vele, viszont biztonsági szempontok miatt erősen ajánlott. Ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, ott évente, ahol gázzal, ott kétévente ajánlott kéményseprőt hívni. Annak, aki családi házban él, és a címre gazdálkodó szervezet van bejegyezve (az egyéni vállalkozó is annak számít!), a seprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelnie. Ezt viszont nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik a saját díjszabásuk szerint.

A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, nem kell külön időpontot kérni, a munkatervet minden év elején teszik közzé, de ezen az oldalon a „Mikor jön a kéményseprő?” résznél a megye, település és közterület megfelelő kiválasztásával is elérhető, hogy az adott társasházhoz mikor érkeznek a kéményseprők a munkarend szerint.

Érdemes időben leadni az igénylést, időpontot ugyanis 90 napon belül adnak, és a kéményseprők leterheltsége megyénként eltérhet – valamint a hidegebb napok beálltával rendszerint növekszik.

Letilthatják a kémény használatát

A lap megkeresésére a katasztrófavédelem közölte, hogy a kéményseprési ellenőrzések során feltárt leggyakoribb hibák a füstelvezetőknél a nem megfelelő tömörség, a szuroklerakódás, légellátási problémák, állékonysági problémák, tűzveszélyes beépítések, égéstermék visszaáramlása. Ezek közvetlen élet- és tűzveszélyt jelenthetnek.

Fontos tudni, hogy ha a kéményseprő súlyos, élet-, vagy tűzveszélyes hiányosságokat talál, akkor le is tilthatja a kémény használatát. Ilyenkor a hiba elhárításáig tilos begyújtani a tüzelőberendezésbe. Erről a szakember egy hivatalos tanúsítványt állít ki, és kötelezően értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot is. A katasztrófavédők korábbi tájékoztatása szerint évente átlagosan 4000 kémény használatát tiltják meg a szakemberek valamilyen hiányosság miatt.

Amennyiben valaki mégis használja az életveszélyes kéményt, azon túl, hogy saját és családja életét kockáztatja, tűzvédelmi bírságra is számíthat! A szabályok szerint ha a szabálysértéssel közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő, a bírság legkisebb mértéke 20 ezer forint, a maximális büntetés pedig 1 000 000 forint. Sőt, ha baleset történik és tűzoltósági beavatkozás is szükséges, akkor a maximális büntetés 3 millió forint is lehet.

Több mint takarítás

A katasztrófavédelem kiemelte: a kéményseprés nem egyszerűen a kémény kitisztítását jelenti, hanem egy alapos biztonsági ellenőrzés is. A kéményseprő először megvizsgálja a kémény állapotát, például azt, hogy nincs-e benne repedés, szűkület vagy nagyobb lerakódás. Ellenőrzi a füstcsöveket és azt is, hogy megfelelő-e a kémény huzata.

Arra is figyel, hogy visszaáramolhat-e a füstgáz a lakótérbe, ami akár szén-monoxid-mérgezést is okozhat. Ha szükséges, műszeres vizsgálatot is végez.

A rendszeres tisztítással és ellenőrzéssel csökkentik a kéménytűz kialakulásának esélyét, amely komoly anyagi kárt és életveszélyt jelenthet, hiszen minden hetedik lakástűz a kéményben keletkezik. Ehhez kapcsolódóan hozzátették, hogy idén augusztus végéig 655 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat, hárman sérültek meg és több mint 700 alkalommal vonultak szén-monoxidos esetekhez, 4-en vesztették életüket és 96 ember sérült meg – olvasható a cikkben.