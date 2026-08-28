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Anafilaxiás sokk az iskolában – itt a segítség

Infostart / MTI

Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit Facebook-bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez: olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak.

Kifejtette, hogy három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére: ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesület jóvoltából; a képzés rövid időt vesz igénybe és online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők.

A második egy gyakorlati oktatóvideó a Bethesda Akadémián, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be.

A harmadik pedig egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. A segédlet konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat ad a pedagógusoknak – tette hozzá.

Lannert Judit megjegyezte: az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy az intézményekben dolgozó pedagógusok gyorsan felkészülhessenek a feladatra, megtudhatják mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe, vagy ha egy gyermeknél ott jelentkezik először súlyos allergiás reakció.

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Kezdőlap    Belföld    Anafilaxiás sokk az iskolában – itt a segítség

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