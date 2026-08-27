Szamárral a Balaton körül: hatalmas túrára indult egy fiatal lány az állatvédelem nevében

Augusztus 24-én indult útnak Koszonits Bettina és törpeszamara, Foki, hogy megkerüljék a Balatont. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, ha kell, a biztonsága érdekében Fokit lószállítóval utaztatják. Bettinát édesapja segíti az úton, és mögöttük van szamármentő alapítványuk is. A fiatal azt mondja, a túrának eddig pozitív a mérlege, mindenki kedvesen fogadja őket.

„Akikkel élőben találkozunk eddig, azok nagyon pozitívan állnak a dologhoz” – mondta Koszonits Bettina az InfoRádióban. Hozzátette, Facebookon érkeztek kevésbé pozitív, a szamarat sajnáló kommentek is, ám a lány leszögezte: ő egy állatvédő alapítványt képvisel, sosem tenne olyat, ami nem jó a szamárnak.

Bettina hangsúlyozza, hogy a szamarak a közhiedelemmel ellentétben kifejezetten intelligens és tanulékony állatok. Foki például rögtön a túra első napján megtanult lépcsőzni. Nem véletlen az sem, hogy a szamarakat terápiás foglalkozásokon is bevetik – teszi hozzá.

De nem csak a szamarakra, az állatvédelemre és a felelős állattartásra is szeretné ráirányítani a figyelmet a vállalkozásával, így állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak.

Az ilyen látogatások alkalmával elmondja a hallgatóságnak, hogy mi minden szükséges a felelős állattartáshoz, illetve a szülőkhöz is szól, hangsúlyozva, hogy ne vegyenek gyermeküknek szamarat csak azért, mert éppen megtetszett neki. Hangsúlyozta, hogy egy szamár akár 45-50 évig is élhet, azonban ha a gyerek megunja, akkor rendszerint elhanyagolják, magára hagyják az állatot. A szamármentő alapítvány pont az ilyen eseteket szeretné megelőzni.

Bettina és szamara a tervek szerint egy hónap alatt kerülik meg a Balatont.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Varga Mónika készítette.