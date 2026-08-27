Nagy fogást csináltak a rendőrök az M1-es autópályán – videó

A Román Rendőrség Nagyváradi Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Szatmárnémeti Osztálya augusztus 26-án jelezte a KR NNI KBEH debreceni egységének, hogy egy náluk folyó büntetőeljárásban magyar érintettség merült fel – számolt be róla a police.hu.

A román rendőrök információja alapján két román–magyar állampolgár Hollandiából Németországon, Ausztrián és Magyarországon keresztül Romániába szállít többkilónyi kábítószert. Miután tisztázódott, hogy a két férfi pontosan milyen útvonalon és kocsival érkezhet, a KR NNI egységei azonnal akcióba lendültek.

A rendőrök az M1-es Budapest felé tartó oldalán, Győrújbarátnál, az Arrabona pihenőnél állították meg a Mercedest, majd elfogták a 24 és 27 éves férfit.

A műveletben részt vett a KR NNI KBEH debreceni egységén túl a győri osztály, valamint a Műveleti Szolgálat bevetési egysége is. Az autó átvizsgálásában pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának kábítószerkereső kutyája is segített.

Az autó hátsó ülésén lévő hátizsákból 3045 gramm kristályos anyag került elő nejlonzacskóban. A gyorsteszt alapján 3-CMC, vagyis stimuláns dizájnerdrog. Ezenkívül a rendőrök találtak még kisebb mennyiségben barna, gyantaszerű anyagot, valamint kekszet is, melyek szintén kábítószert tartalmaztak. Több mobiltelefont, SIM-kártyát és egy fóliázógépet is lefoglaltak, valamint két román honosságú rendszámot is a csomagtartóból. A nyomozók emellett lefoglaltak még több mint ezer eurót, illetve vagyonelkobzás okán a luxuskategóriás, összkerékhajtású gépkocsit is.

A párost a KR NNI győri objektumába állították elő, ahol jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklásával gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Az eljárás tovább folyik a román társhatósággal közösen annak érdekében, hogy a nyomozók kiderítsék, honnan és hova tartott a kábítószer, illetve vannak-e társai a párosnak.