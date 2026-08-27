Megérkezett Kelebiára a Budapest–Belgrád vasútvonal szupervonata, hamarosan minden eldől

Megérkezett Kelebiára a Sólyom, azaz a kínai CRRC gyártmányú Szoko vonat Kelebia településre, és a következő három napban fog átesni a Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) tesztjén a szupervonat – írja a vg.hu.

Azért szükséges a tesztelés, mert a szerelvények magyarországi közlekedésének egyik alapfeltétele, hogy a vonat és a Budapest–Belgrád-vasútvonal biztosítóberendezése megfelelően együtt tudjon működni.

A most vizsgált vonat már a kínai CRRC Changchun által gyártott újabb szerelvények közé tartozik, amit az európai előírásokhoz igazítottak. A szerb állami vasúttársaság, a Srbija Voz első körben öt ilyen motorvonatot rendelt.

?Belgrade–Budapest high-speed line: fleet ready



?? Serbia has procured 5 high-speed EMU trainsets (“Soko”)

?? Hungary has procured 3 trainsets for the same route



⚙️ The “Soko” trains are: Electric multiple units (EMU), designed for speeds up to 200 km/h, equipped with modern… https://t.co/NzlpAEKni1 pic.twitter.com/QXzMGpPjPv — Serbia in English (@serbiainenglish) March 4, 2026

Azonban nem most jár először ilyen motorvonat Magyarországon, ugyanis két darab már 2025 júniusában belépett az országba, szeptemberben pedig több magyarországi helyszínen is feltűntek. A közösségi médiában Szabadisóstón és Vácon is lefotózták őket, miközben a magyarországi típusengedélyhez szükséges vizsgálatok zajlottak.

A négykocsis motorvonat 104 méter hosszú, és összesen 242 ülőhelyet kínál, ebből 45 első osztályú. Maximális üzemi sebessége 200 kilométer/órát is eléri, bár Kínában más változatok végsebessége akár 350 kilométer/óra is lehet.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén mondta, hogy a kínai beszállító még hibaelhárítást végez a vasútvonal magyarországi szakaszán. A miniszter akkor akkor azt mondta, hogy sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is. Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.

Vagyis a most Kelebián végzett tesztelés már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.