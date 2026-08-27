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Nyitókép: Pixabay

Megérkezett Kelebiára a Budapest–Belgrád vasútvonal szupervonata, hamarosan minden eldől

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A kínai gyártmányú „Soko”, azaz Sólyom motorvonat a következő három napban az Európai Vonatbefolyásoló Rendszer, az ETCS tesztjein vesz majd részt. Mindez kulcsfontosságú a vasútvonal személyforgalmának újraindításához.

Megérkezett Kelebiára a Sólyom, azaz a kínai CRRC gyártmányú Szoko vonat Kelebia településre, és a következő három napban fog átesni a Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) tesztjén a szupervonat – írja a vg.hu.

Azért szükséges a tesztelés, mert a szerelvények magyarországi közlekedésének egyik alapfeltétele, hogy a vonat és a Budapest–Belgrád-vasútvonal biztosítóberendezése megfelelően együtt tudjon működni.

A most vizsgált vonat már a kínai CRRC Changchun által gyártott újabb szerelvények közé tartozik, amit az európai előírásokhoz igazítottak. A szerb állami vasúttársaság, a Srbija Voz első körben öt ilyen motorvonatot rendelt.

Azonban nem most jár először ilyen motorvonat Magyarországon, ugyanis két darab már 2025 júniusában belépett az országba, szeptemberben pedig több magyarországi helyszínen is feltűntek. A közösségi médiában Szabadisóstón és Vácon is lefotózták őket, miközben a magyarországi típusengedélyhez szükséges vizsgálatok zajlottak.

A négykocsis motorvonat 104 méter hosszú, és összesen 242 ülőhelyet kínál, ebből 45 első osztályú. Maximális üzemi sebessége 200 kilométer/órát is eléri, bár Kínában más változatok végsebessége akár 350 kilométer/óra is lehet.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén mondta, hogy a kínai beszállító még hibaelhárítást végez a vasútvonal magyarországi szakaszán. A miniszter akkor akkor azt mondta, hogy sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is. Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.

Vagyis a most Kelebián végzett tesztelés már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.

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Kezdőlap    Belföld    Megérkezett Kelebiára a Budapest–Belgrád vasútvonal szupervonata, hamarosan minden eldől

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