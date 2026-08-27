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Nyitókép: Getty Images/artisteer

Folyamatosan frissülő oldalon követhetők a kormányzati feljelentések

Infostart / MTI

Annak érdekében, hogy átláthatóbb és közérthetőbb legyen a korábbi korrupciós ügyek, kormányzati mutyik feltárása, a Miniszterelnökség egy külön weboldalon tette elérhetővé a fejleményeket.

Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket – tájékoztatott szerdán a Miniszterelnökség.

„A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek jogszerűtlen, pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit az elmúlt két évtizedből. A kormány hivatalba lépésével egy időben megkezdődött a Miniszterelnökség és a tárcák átvilágítása, a vizsgálatok közben feltárt visszaélések ügyében pedig számos feljelentést tett. Ezeket ezentúl egy folyamatosan frissülő weboldalon lehet nyomon követni” – tartalmazza a közlemény.

Az összesítés az atlathato.kormany.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik.

Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Eximbank ügyei teszik ki

– ismertették, hozzátéve, hogy a 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult.

A weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat.

A teljes összeg nagyságrendje szinte felfoghatatlan, ezért az oldal azzal szemlélteti ezt, hogy 70 teljes kórház felújítására vagy 30 ezer mentőautó vásárlására futotta volna belőle, illetve a nettó mediánfizetéssel számolva csaknem 403 ezer év alatt lehetne megdolgozni egy munkavállalónak ezért a 2 billió forintért – fogalmazott a Miniszterelnökség.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az oldal a feljelentésekben szereplő összegeket mutatja, de ez eltérhet a nyomozások során és a bírósági eljárásokban kimondott végső értéktől.

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Kezdőlap    Belföld    Folyamatosan frissülő oldalon követhetők a kormányzati feljelentések

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