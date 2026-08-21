Baktérium a pudingban – termékvisszahívás

A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai:
· Megnevezés: Milbona High Protein csokoládéízű puding
· Kiszerelés: 200g
· Fogyaszthatósági idő: 2026.09.14.
· Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG
A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.
A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság közleményében.
A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.