Baktérium a pudingban – termékvisszahívás

A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai:

· Megnevezés: Milbona High Protein csokoládéízű puding

· Kiszerelés: 200g

· Fogyaszthatósági idő: 2026.09.14.

· Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.

A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság közleményében.

A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.