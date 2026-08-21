ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.18
usd:
310.55
bux:
0
2026. augusztus 21. péntek Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csokoládés puding.
Nyitókép: Pixabay

Baktérium a pudingban – termékvisszahívás

Infostart / MTI

A LIDL Magyarország Bt. Milbona High Protein csokoládéízű puding, 200 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.

A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai:

· Megnevezés: Milbona High Protein csokoládéízű puding

· Kiszerelés: 200g

· Fogyaszthatósági idő: 2026.09.14.

· Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.

A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság közleményében.

A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Baktérium a pudingban – termékvisszahívás

fogyasztóvédelem

baktérium

termékvisszahívás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás
videók

Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás
Csütörtök este heves viharokkal érkezett a várva várt csapadék Magyarországra észak-nyugat felől. Az esőnek mindenki örült, a villámoknak és az erős szélnek már kevésbé. Tatabányán menekülni kellett az ünnepi rendezvényről, Sopronban és Győrben is nagy volt a vihar. Komárom-Esztergom vármegyében is viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók. Cikkünkben fotókat és videókat is találnak a viharos ünnepről.
 

Jégeső, felhőszakadás, szélvihar: a péntek durvább lesz a tegnapi időjáráshoz képest

Tetőzik a hőség, újabb esők jönnek, pirosba borult több régió – térkép

Ismeretlen arcát mutatja a Tisza-tó, ritkán látni ilyet – képek

Augusztus 20-i programok: rendezvények, beszédek, videók – percről percre

Augusztus 20-i programok: rendezvények, beszédek, videók – percről percre

Hírfolyamunkban egész nap követtük az ünnepi eseményeket a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonástól a fővárosi tűzijáték végéig.
 

A budapesti fényfestés, drónshow és tűzijáték legjobb pillanatai – galéria, videó

Baka András az állami ünnepi tűzijáték előtt szólt a nemzethez

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megünnepelte a Tisza-kormány az államalapítást, tombol az aszály: kormányhírek pénteken

Megünnepelte a Tisza-kormány az államalapítást, tombol az aszály: kormányhírek pénteken

Megünnepelte a Tisza-kormány augusztus 20-át, a nemzeti ünnep a hagyományos állami rendezvények mellett meghatározó politikai bejelentéseket és diplomáciai eseményeket is hozott tegnap. Magyar Péter miniszterelnök újabb országjárást hirdetett, megoldódni látszik a paksi atomerőmű válsága, Lázár János pedig huszonöt év után lemondott parlamenti mandátumáról. Eközben az aszállyal küzd a mezőgazdaság, az ország történetének egyik legszárazabb éve az idei.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül

Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül

A Fehér Ház célja, hogy 2030-ra évente legalább ezer indítást és visszatérést tegyenek lehetővé.

BBC
Business Sport Travel Science
El Niño set to be 'strongest in living memory', says Met Office

El Niño set to be 'strongest in living memory', says Met Office

Scientists say the growing El Niño weather pattern is an "unprecedented event" and means 2027 is likely to be the world's hottest year on record.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 21. 09:13
Jégeső, felhőszakadás, szélvihar: a péntek durvább lesz a tegnapi időjáráshoz képest
2026. augusztus 21. 08:38
Ezt a magyarországi műholdképet nézi most a világ – fotó
×
×