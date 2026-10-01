KSH: ekkora hiánnyal zárta az első félévet a kormányzati szektor

Az előzetes adatok szerint az első fél évben 2809,5 milliárd forint, a GDP 6,2 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya. A második negyedévi hiány ebből 758,2 milliárd forintot, a GDP 3,3 százalékát érte el – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A központi kormányzat hiánya 3106,5 milliárd forintot, a társadalombiztosítási alapoké 16,1 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok 313,1 milliárd forintos többlettel rendelkeztek az első fél évben. Ebből a második negyedévben a központi kormányzat 676,9 milliárd forint, a helyi önkormányzatok 50,5 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapok pedig 30,8 milliárd forint hiánnyal zártak.