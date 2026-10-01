ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.61
usd:
325.67
bux:
142311.72
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

KSH: ekkora hiánnyal zárta az első félévet a kormányzati szektor

Infostart / MTI

A Központi Statisztikai Hivatal csütörtöki adatai szerint valamivel több, mint hat százaléknyi GDP-arányos hiányt könyvelhetett el a szektor az első hat hónap uán.

Az előzetes adatok szerint az első fél évben 2809,5 milliárd forint, a GDP 6,2 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya. A második negyedévi hiány ebből 758,2 milliárd forintot, a GDP 3,3 százalékát érte el – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A központi kormányzat hiánya 3106,5 milliárd forintot, a társadalombiztosítási alapoké 16,1 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok 313,1 milliárd forintos többlettel rendelkeztek az első fél évben. Ebből a második negyedévben a központi kormányzat 676,9 milliárd forint, a helyi önkormányzatok 50,5 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapok pedig 30,8 milliárd forint hiánnyal zártak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    KSH: ekkora hiánnyal zárta az első félévet a kormányzati szektor

ksh

gdp-arányos hiány

hiány

félév

központi statisztikai hivatal

kormányzati szektor

kimutatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Letartóztatták Hankó Balázst

Letartóztatták Hankó Balázst
Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.
 

Tarr Zoltán: öt év NKA-költései górcső alatt

120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

Egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első, csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatón, ahol az is kiderült, hogy Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz.
 

Összeült Magyar Péter és Karácsony Gergely

Átírják a városépítés szabályait: nagy változást jelentett be Vitézy Dávid

A parkolási pénzek miatt robbant ki vita a főváros és a kerületek között

Kiderült, milyen a következő nagy terv a Nagykörúttal – képek

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai számok érkeztek: ennek biztosan nem fog örülni Donald Trump

Drámai számok érkeztek: ennek biztosan nem fog örülni Donald Trump

Az AP-NORC legfrissebb közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak elsöprő többsége elégedetlen Donald Trump gazdaságpolitikájával. Mindössze 17 százalékuk helyesli azt, ahogy az elnök a megélhetési költségeket kezeli, ami az azt jelenti, hogy még a republikánus szavazóknak is csak a 38 százaléka vélekedik pozitívan Trump megélhetési intézkedéseiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeomlott a nagy üzlet? Megtorpant a Mol és a Gazprom tárgyalása

Összeomlott a nagy üzlet? Megtorpant a Mol és a Gazprom tárgyalása

A Forbes szerbiai forrása szerint a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését, a Mol pedig nem cáfolta az értesülést.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 13:21
Fontos jelzés érkezett a Moody’s-tól a 4iG távközlési üzletágáról
2026. október 1. 12:41
Átírják a városépítés szabályait: nagy változást jelentett be Vitézy Dávid
×
×