Azt írták, hogy a 68-as kilométernél kamion és személyautó ütközött össze; a mentőhelikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, a torlódás már most 2-3 kilométeres.
Áll az az M7-es, mentőhelikopter érkezett egy balesethez
Áll a forgalom az az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében, mert egy baleset miatt mentőhelikopter száll le a sztrádára – közölte az Útinform.
A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez
Az államfő visszadobta az egészségügyi törvénymódosítást
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Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. A nap folyamán Oroszország arról kezdett el kommunikálni, hogy Európa blokádolni akarja Kalinyingrádot, így atomtámadással is megfenyegették a NATO európai országait. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Olyan támadás érte Ukrajnát, amire még nem volt példa: egy teljes iparág ment a levesbe, minden termelést leállt
Orosz rakétatámadások sorozata gyakorlatilag megsemmisítette Ukrajna acéliparát.
Passengers tell Israeli media pilot was stabbed on flight diverted to Saudi Arabia
The Saudi airport where the plane - carrying about 150 people - landed says the captain and first officer sustained injuries, and have been taken to hospital.