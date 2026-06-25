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Nyitókép: Facebook/Magyarország Kormánya

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az aranykonvojüggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja – kommentálta a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök csütörtök délelőtti kijelentését.

Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról.

A Legfőbb Ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak ki tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők és a sajtó képviselőinek is eljuttatták azokat. Jelezték, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni.

Mint hangsúlyozták, a közvélemény egyetlen ügyként kezeli a valójában két, önálló nyomozást, amelyek tárgya eltérő.

Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyben "az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésében foglalt adatok alapján, a feljelentésben szereplő adatokból megállapítható pénzmosás egyszerű gyanúja miatt, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzésének megfelelően, a Legfőbb Ügyészség az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről intézkedett". Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytat nyomozást.

A másik, az ügyészség által folytatott nyomozás az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán indult.

A Legfőbb Ügyészség aláhúzta:

„a nyomozástaktikai szempontokat nem írhatják felül politikai szempontok, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni”.

Idézték korábbi közleményüket, melyben tudatták, hogy a Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.

„A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – írták. Végül hangsúlyozták, hogy „az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, a kormány utasítást részére nem adhat”.

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