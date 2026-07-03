Bekeményít a kormány az akkumulátorgyárak miatt, új főhatóság tesz majd rendet

Egy új, az akkumulátorgyárakat szigorúan ellenőrző főhatóság létrehozását tervezi a kormány, miközben a debreceni Semcorp gyár szeparátorfólia-gyártási engedélyét azonnali hatállyal visszavonták – mondta az élő környezetért felelős miniszter Tárkányi Zsolt, a debreceni választókerület országgyűlési képviselője által megosztott Facebook-videóban.

Gajdos László közölte: továbbra sem tisztázott, hogy milyen szakmai szempontok alapján jelölték ki az akkumulátorgyárak helyszíneit Magyarországon, ahogy az sem ismert, milyen környezeti hatásvizsgálatok előzték meg a beruházásokat, és a nagy ipari szereplők miért nem tartják be a hazai környezetvédelmi előírásokat.

A tárcavezető hangsúlyozta: az új főhatóság rendkívül szigorú működési szabályokat határoz meg és kényszerít ki az érintett üzemeknél. A kapcsolódó garanciavállalásokat néhány héten, legkésőbb egy-két hónapon belül nyújtják be.

A kormányzati intézkedések mellett a szakhatóságok is megtették a szükséges lépéseket: visszavonták a debreceni Semcorp üzem szeparátorfólia-gyártásra vonatkozó összes tevékenységi engedélyét.

A gyár addig nem kaphatja vissza működési engedélyeit, amíg a teljes környezeti kármentesítést el nem végzi, és bizonyíthatóan a megengedett határértékek alatt nem tartja a kibocsátási mutatóit.

A történtek miatt a Tisza-kormány Papp László debreceni polgármester és a teljes helyi városvezetés lemondását követeli, mivel álláspontja szerint a lakosság akaratával szemben hozták a városba a vitatott ipari létesítményeket.

Gajdos László jelezte: a környezetvédelmi tárca nem vállal közösséget a szabályokat áthágó szereplőkkel, de kész együttműködni minden olyan ipari beruházóval, amely a jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a lakosság érdekeit tiszteletben tartva működik Magyarországon.