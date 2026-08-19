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Puskák egy fegyverbolt vitrinjeiben.
Nyitókép: Unsplash

Gyökeresen átalakítják a fegyvertartást Ausztráliában az antiszemita lövöldözés nyomán

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Átfogó fegyvervisszavásárlási program indul Új-Dél-Walesben: az ausztrál tagállam pénzt kínál az embereknek a lőfegyvereikért. A hatóság a legális kereteket meghaladó vagy engedély nélküli fegyverek beszolgáltatását várja.

Ausztrália legnépesebb állama, Új-Dél-Wales nagyszabású fegyvervisszavásárlási programot indít az év későbbi részében. Ez az első ausztrál tagállam, amely készpénzt kínál a lakosságnál lévő lőfegyverekért cserébe a Sydney-ben elkövetett, 15 halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i terrortámadásra válaszul – írja a BBC híradása nyomán az Index.

Mint arról annak idején az Infostart is beszámolt, tavaly decemberben 16 ember meghalt egy lövöldözésben a Sydney-ben található Bondi Beach strandon, ahol két elkövető antiszemita indíttatásból lövöldözni kezdett az ott tartott Hanuka-ünnepség résztvevőire. A tragédiának magyar áldozatai is voltak.

A november elején induló akcióban a fegyvertulajdonosoknak akár 1000 ausztrál dollárt (mintegy 225 ezer forintot) is fizetnek a feltételeknek megfelelő maroklőfegyverek, sörétes puskák és karabélyok beszolgáltatásáért.

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns szerint az akciónak köszönhetően akár több százezer lőfegyvert is átadhatnak a hatóságoknak a lakosok. Kijelentette: azt szeretnék, hogy a fegyverekért a lakosok kompenzálva legyenek, és a beszolgáltatott lőfegyverek biztonságosan meg legyenek semmisítve.

Két szakaszban zajlik majd a program:

  • Első szakasz (november 2-tól): A pisztolyok, sörétes puskák és karabélyok visszavásárlása. Egy revolverért például 1000, míg egy légpuskáért 450 ausztrál dollár jár.
  • Második szakasz (2026 elejétől): A 3000 ausztrál dollár feletti, úgynevezett „magasabb értékű lőfegyverek” kártalanítása, ahol a kifizethető összeg felső határa 10 000 ausztrál dollár.
A visszavásárlási akció kapcsolódik az Új-Dél-Walesben már bevezetett törvénymódosításokhoz. Az új szabályok értelmében egy magánszemély alapesetben legfeljebb 4 lőfegyvert birtokolhat.

Kivételt csak a gazdálkodók és a sportlövők képeznek, akiknél 10 darabban határozták meg a maximális limitet, emellett a fegyvertartási engedélyek érvényességi idejét is 2 évre csökkentették az eddigi 5 évről.

A program főként azokat célozza, akik a szigorítások miatt az engedélyezettnél több fegyverrel rendelkeznek, vagy az engedélyük megújítása nélkül maradtak.

Az ausztrál szövetségi kormány és Új-Dél-Wales állam által közösen finanszírozott akció keretében a fegyverkereskedőket és a piaci változásokhoz alkalmazkodni kénytelen vállalkozásokat is megsegítik, utóbbiak akár 25 000 ausztrál dolláros támogatásban is részesülhetnek.

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