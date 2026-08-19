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Nyitókép: Pixabay

Hatalmas a torlódás az M7-esen és az M1-esen is Budapest után

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Egyre többen hagynák el a fővárost a Balaton vagy Győr felé, zsúfoltak az autópályák.

Elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-es autópályán, a Balaton irányába. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, számoljanak hosszabb menetidővel – írja az Útinform.

Még nagyobb a gond az M1-esen. Az autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben, az átterelt sávon Óbarok térségében véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es km-től a kialakult jelentős 10 km-es torlódás most már folyamatosan csökken.

Az ellenkező oldalon, a határ felé Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó vesztegel a 33-as km-nél a külső sávban. Mögötte már 5 km-es a dugó.

Ezen kívül, az erős forgalom miatt Tatabánya térségében a főváros felé lassulás, torlódás tapasztalható legfőképpen a külső sávban.

Aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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Kezdőlap    Belföld    Hatalmas a torlódás az M7-esen és az M1-esen is Budapest után

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