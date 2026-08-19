Isack Hadjar kihagyja a Holland Nagydíjat

Isack Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Forma-1-es világbajnokság hétvégi Holland Nagydíját.

A Red Bull szerda délután erősítette meg a sérülés hírét. Délelőtti sajtóértesülések szerint a francia versenyzőnek erőnléti edzés közben sérült meg a csuklója, amely a hétvégére nem jön rendbe.

A 21 éves pilóta helyét a Racing Bullsnál versenyző, új-zélandi Liam Lawson veszi át Zandvoortban a Red Bullnál, a Racing Bullsnál pedig a japán Cunoda Juki lesz a beugró.

A Holland Nagydíjon pénteken 12:30-tól tartják az első szabadedzést, majd négy órával később sprintkvalifikációt rendeznek. A sprintfutam szombat délben lesz, aznap 16:00-tól pedig az időmérő edzésre kerül sor. A futam vasárnap 15:00-kor rajtol.