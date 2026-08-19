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A harmadik helyezett Isack Hadjar, a Racing Bull francia versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíjának eredményhirdetésén a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sander Koning

Isack Hadjar kihagyja a Holland Nagydíjat

Infostart / MTI

A Red Bull pilótája olyan sérülést szenvedett, ami miatt kénytelen kihagyni a holland versenyt.

Isack Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Forma-1-es világbajnokság hétvégi Holland Nagydíját.

A Red Bull szerda délután erősítette meg a sérülés hírét. Délelőtti sajtóértesülések szerint a francia versenyzőnek erőnléti edzés közben sérült meg a csuklója, amely a hétvégére nem jön rendbe.

A 21 éves pilóta helyét a Racing Bullsnál versenyző, új-zélandi Liam Lawson veszi át Zandvoortban a Red Bullnál, a Racing Bullsnál pedig a japán Cunoda Juki lesz a beugró.

A Holland Nagydíjon pénteken 12:30-tól tartják az első szabadedzést, majd négy órával később sprintkvalifikációt rendeznek. A sprintfutam szombat délben lesz, aznap 16:00-tól pedig az időmérő edzésre kerül sor. A futam vasárnap 15:00-kor rajtol.

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Kezdőlap    Sport    Isack Hadjar kihagyja a Holland Nagydíjat

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