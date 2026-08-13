Éleződik a japán–orosz konfliktus

A japán kormányfő ősi japán földnek nevezte a területet, amelyet a második világháború utáni nemzetközi területi rendezések keretében csatoltak a Szovjetunióhoz. Japán nem fogadta el ezt a döntést, ennek következtében a két ország mindmáig nem kötött békeszerződést egymással.

„Ez a látogatás (...) szemben áll Japánnak az Északi Területekkel (a Kuril-szigetek japán elnevezése) kapcsolatos szilárd álláspontjával. A japán nép érzelmeinek ilyenfajta megsértése teljesen elfogadhatatlan” – jelentette ki a japán miniszterelnök.

A két szomszédos ország közötti területi vita évtizedek óta megterheli a kölcsönös kapcsolatokat. A halban gazdag négy déli Kuril-szigetnek stratégiai jelentősége is van, részben mindössze néhány kilométerre fekszenek Hokkaido japán szigettől, és Oroszország számára katonai jelentőségűek.