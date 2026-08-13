Így nézett ki a napfogyatkozás, ahol teljes volt – fotó, videók

Szerdán Európa-szerte milliók figyelték az eget, amikor a Hold elhaladt a Nap előtt, és a kontinens egyes részeit sötétségbe borította.
A látványos égi jelenség egy alig 300 kilométer széles sávban volt látható, amely északnyugatról délkelet felé húzódott a Baleár-szigetekig. A Hold árnyéka Portugália egy kis szeletét is elsötétítette.
A spanyolországi északkeleti Ebro Obszervatóriumban több száz néző elcsendesedett, amikor a Hold teljesen eltakarta a Napot, és csak egy fekete korong maradt látható, amelyet ragyogó gyűrű vett körül. Európa-szerte a látvány éljenzést, tapsot, könnyeket és megdöbbent csendet váltott ki.
A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, majd a Hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, mielőtt mintegy 20 óra 30 perckor elérte Spanyolországot. Eközben Európa más részein részleges napfogyatkozás volt látható.
Itt a NASA „körkapcsolása” a világból a nafogyatkozás különböző helyszíneiről:
- Izland fővárosában, Reykjavíkban a felhők és az eső nagy részben eltakarta a teljes napfogyatkozást.
- Spanyolországban többnyire jó megfigyelési körülmények voltak, annak ellenére, hogy egyes területeken a hőmérséklet megközelítette a 40 Celsius-fokot.
Íme néhány videó a teljes napfogyatkozásról, az első 10 kilométer magasról egy repülőről: