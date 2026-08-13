ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
315.7
bux:
150392.97
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A részleges napfogyatkozás a Kab-hegyi régi tv-torony felett Tótvázsony közelébõl fényképezve 2026. augusztus 12-én.
Nyitókép: Komka Péter

Így nézett ki a napfogyatkozás, ahol teljes volt – fotó, videók

Infostart / MTI

Spanyolországban 40 fok volt a napfogyatkozás idején, Izlandon viszont a felhők és az eső eltakarta az egészet...

Szerdán Európa-szerte milliók figyelték az eget, amikor a Hold elhaladt a Nap előtt, és a kontinens egyes részeit sötétségbe borította.

A látványos égi jelenség egy alig 300 kilométer széles sávban volt látható, amely északnyugatról délkelet felé húzódott a Baleár-szigetekig. A Hold árnyéka Portugália egy kis szeletét is elsötétítette.

A spanyolországi északkeleti Ebro Obszervatóriumban több száz néző elcsendesedett, amikor a Hold teljesen eltakarta a Napot, és csak egy fekete korong maradt látható, amelyet ragyogó gyűrű vett körül. Európa-szerte a látvány éljenzést, tapsot, könnyeket és megdöbbent csendet váltott ki.

Vinaros, 2026. augusztus 12. Teljes napfogyatkozás a spanyolországi Vinaros település közelébõl fényképezve 2026. augusztus 12-én. A teljes napfogyatkozás sávja Grönlandon, Izlandon, Spanyolországon és Portugália északkeleti részén vonult végig, míg a kontinens többi területén részlegesen volt megfigyelhetõ a jelenség. Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé ékelõdve részben vagy teljesen eltakarja a napkorongot. MTI/Kacsúr Tamás
Teljes napfogyatkozás a spanyolországi Vinaros település közelébõl fényképezve 2026. augusztus 12-én. A teljes napfogyatkozás sávja Grönlandon, Izlandon, Spanyolországon és Portugália északkeleti részén vonult végig, míg a kontinens többi területén részlegesen volt megfigyelhetõ a jelenség.

A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, majd a Hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, mielőtt mintegy 20 óra 30 perckor elérte Spanyolországot. Eközben Európa más részein részleges napfogyatkozás volt látható.

Itt a NASA „körkapcsolása” a világból a nafogyatkozás különböző helyszíneiről:

  • Izland fővárosában, Reykjavíkban a felhők és az eső nagy részben eltakarta a teljes napfogyatkozást.
  • Spanyolországban többnyire jó megfigyelési körülmények voltak, annak ellenére, hogy egyes területeken a hőmérséklet megközelítette a 40 Celsius-fokot.

Íme néhány videó a teljes napfogyatkozásról, az első 10 kilométer magasról egy repülőről:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Így nézett ki a napfogyatkozás, ahol teljes volt – fotó, videók

csillagászat

hold

nap

napfogyatkozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Megkezdődött a jogszabályi és fizikai munka is a Duna vízszintcsökkenése mentén, a folyó vízszintjét két bárka elsüllyesztésével és egy víz alatti kőgát (ugrató) építésével emelhetik meg, a teljes munka 3-4 hetet vesz igénybe.
 

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készül a terv a dollár megtörésére: új taggal bővül az alternatív pénzügyi szövetség bankja

Készül a terv a dollár megtörésére: új taggal bővül az alternatív pénzügyi szövetség bankja

Irán jegybankelnöke, Hemmati bejelentette, hogy Teherán rövidesen csatlakozik a BRICS-országok által alapított Új Fejlesztési Bankhoz (NDB), bár ezt az intézmény hivatalosan még nem erősítette meg. Az amerikai és nemzetközi szankciókkal sújtott ország számára különösen fontos a dolláron kívüli alternatív pénzügyi csatornák kiépítése. Hemmati az India által rendezett BRICS pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozón hangsúlyozta, hogy a tagállamok saját nemzeti devizáikban is lebonyolíthatják egymás közötti kereskedelmüket. Irán 2024-ben lett a BRICS tagja, és azóta nyíltan törekszik az NDB-ben való részvényesi státusz megszerzésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Russell Westbrook, az NBA történetének legtöbb tripla-dupláját elérő kosárlabdázója, a 2017-es év legértékesebb játékosa (MVP) 18 szezon után bejelentette visszavonulását.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 10:41
Jön a közbeszerzési feketelista
2026. augusztus 13. 09:21
Vörösiszap? Vízminőségi vizsgálat indult a Dunán Almásfüzitőnél – képek
×
×