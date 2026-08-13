Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató percről percre

2026.08.13. 15:39 Kivitelezés: a résztvevők Kádár Pál: a budapesti Műegyetem végzi a tervezés kulcsfeladatát, számaikat ellenőriztük. A Paksi Atomerőmű is fontos partner, az erőmű vezetésétől azt kértem, hogy támogassák a beruházást területtel és mással, valamint fókuszáljanak arra, hogy a biztonságos működés biztosítható legyen. Erre külön csapat van az erőműben. Az atomenergia-hivatal is részt vesz a munkában. Az MVM szolgáltatói képességeivel, a honvédség emberi erővel, szonárokkal és minden mással segít. A helyiektől türelmet kérünk, csak olyan tevékenység zajlik, amire szükség van most. Az információk azért nálunk futnak be, hogy a kormányt óránként tudjuk tájékoztatni az aktuális helyzetről, hogy döntési helyzetben legyen, legyen szó akár nemzetközi összefogást igénylő helyzetről.

2026.08.13. 15:37 Együttműködés kell – a projektgazda Kádár Pál: az együttműködést koordinálja a hivatal (VIH). A legfontosabb szereplő az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az ő szaktudásuk nélkülözhetetlen. Ők igazából a projektgazdák. Szakmai kérdésekre lényegében ők válaszolhatnak. Ha bármilyen

2026.08.13. 15:35 Kádár Pál (VIH)... ...következik.

2026.08.13. 15:21 Azonnali döntések Magyar Péter: sok változatot el kellett vetnünk a védekezésben (robbantás, mederkotrás, szivattyútelep). Döntések a nukleáris biztonság fókuszban tartásáért azok után, hogy az előző kormány megfeledkezett a felkészülésről, illetve „lehúzta” a szükséges beruházásokat: 1. projekt: bárkák vezénylése, elsüllyesztésükre -132 centis vízállás esetén kerül sor, ez 160 méter hosszú emelést jelent a Duna medrén

2. projekt: fenékküszöb emelése Paks és Dunaszentbenedek között (minden szakember és hatóság támogatását élvezi). Dunaszentbenedekről már zajlik a munka, a Duna bal partján. A paksi oldalon jelenleg a szakemberek készítik elő a terepet, a munkagépek jelenleg érkeznek a területre. 335+110 ezer fonna kő depóhelyeit készítik elő, egy kisebb mennyiségű követ már el is helyeztek. A Duna nem ad hónapokat, csak napokat

köszönetnyilvánítás a szerveknek, a szakembereknek és a szakértőknek

sok cég tett felajánlásokat, kicsik és nagyok is. Követ, építőanyagot, műszaki tudást. A Duna@vih.gov.hu portálon lehet jelentkezni felajánlásokkal. Az osztrák Strabag ingyen ajánlott fel technológiát és anyagot, a hazai KÉSZ is. Várjuk Szijj László, Garancsi István és Mészáros Lőrinc felajánlásait is várjuk

a kormány folyamatosan kapcsolatban áll Paks és Dunaszentbenedek vezetésével, számíthatnak a kormány támogatására

a vízügy, a kijelölt vállalkozók, a honvédség munkáját a Kádár Pál dandártábornok által vezetett Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) vezeti.

2026.08.13. 15:19 Veszteségek, jóslatok Magyar Péter: 50 milliárd forintnyi lenne a közvetlen veszteség Paks leállása esetén, de ez nem az összes kár, a cégesek ebben nincsenek benne. Atonnali beavatkozások jönnek. Két hete folyamatosan ülésezik a Védelmi Munkacsoport. Sikerült eddig megőriznünk Magyarország energiabiztonságát. A vízállás 5-6 napra előrejelezhető Magyarországon, a meteorológiában is ennyire lehet előre látni. Aki mást állít, lódít vagy hazudik.

2026.08.13. 15:17 -119 cm Magyar Péter: -119 cm a vízállás Paksnál, a helyzet nehéz, minden milliméternek jelentősége van. Reggelre -121 cm lesz. Az osztrák esők hatása elmúlt. Vasárnap-hétfőre érheti el a -132 cm-t a vízszint. Ameddig ellát a vízügy, egy hétre, -136-137 cm-ig csökken a vízszint, -140-nél kell leállítani az erőmű turbináit.

2026.08.13. 15:16 Csapadék... ...továbbra sem várható, a Duna szintje csökken. A cél megmenteni a paksi turbinák működését, szakértők, szakemberek bevonásával. Magyar Péter kezd.