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Nyitókép: Magyarország Kormánya/YouTube

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató percről percre

Infostart

A Paksi Atomerőmű vízállás miatt kialakult nehéz helyzete kezelését tartja fókuszban a kormány, ennek megfelelően a Duna partján fekvő város témájában tartja heti tájékoztató sajtótájékoztatóját a hétközi kormányülést követően a kabinet. Tartson velünk percről percre!

2026.08.13. 15:39

Kivitelezés: a résztvevők

Kádár Pál: a budapesti Műegyetem végzi a tervezés kulcsfeladatát, számaikat ellenőriztük. A Paksi Atomerőmű is fontos partner, az erőmű vezetésétől azt kértem, hogy támogassák a beruházást területtel és mással, valamint fókuszáljanak arra, hogy a biztonságos működés biztosítható legyen. Erre külön csapat van az erőműben. Az atomenergia-hivatal is részt vesz a munkában. Az MVM szolgáltatói képességeivel, a honvédség emberi erővel, szonárokkal és minden mással segít. A helyiektől türelmet kérünk, csak olyan tevékenység zajlik, amire szükség van most. Az információk azért nálunk futnak be, hogy a kormányt óránként tudjuk tájékoztatni az aktuális helyzetről, hogy döntési helyzetben legyen, legyen szó akár nemzetközi összefogást igénylő helyzetről.

2026.08.13. 15:37

Együttműködés kell – a projektgazda

Kádár Pál: az együttműködést koordinálja a hivatal (VIH). A legfontosabb szereplő az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az ő szaktudásuk nélkülözhetetlen. Ők igazából a projektgazdák. Szakmai kérdésekre lényegében ők válaszolhatnak. Ha bármilyen

2026.08.13. 15:35

Kádár Pál (VIH)...

...következik.

2026.08.13. 15:21

Azonnali döntések

Magyar Péter: sok változatot el kellett vetnünk a védekezésben (robbantás, mederkotrás, szivattyútelep). Döntések a nukleáris biztonság fókuszban tartásáért azok után, hogy az előző kormány megfeledkezett a felkészülésről, illetve „lehúzta” a szükséges beruházásokat:

  • 1. projekt: bárkák vezénylése, elsüllyesztésükre -132 centis vízállás esetén kerül sor, ez 160 méter hosszú emelést jelent a Duna medrén
  • 2. projekt: fenékküszöb emelése Paks és Dunaszentbenedek között (minden szakember és hatóság támogatását élvezi). Dunaszentbenedekről már zajlik a munka, a Duna bal partján. A paksi oldalon jelenleg a szakemberek készítik elő a terepet, a munkagépek jelenleg érkeznek a területre. 335+110 ezer fonna kő depóhelyeit készítik elő, egy kisebb mennyiségű követ már el is helyeztek. A Duna nem ad hónapokat, csak napokat
  • köszönetnyilvánítás a szerveknek, a szakembereknek és a szakértőknek
  • sok cég tett felajánlásokat, kicsik és nagyok is. Követ, építőanyagot, műszaki tudást. A Duna@vih.gov.hu portálon lehet jelentkezni felajánlásokkal. Az osztrák Strabag ingyen ajánlott fel technológiát és anyagot, a hazai KÉSZ is. Várjuk Szijj László, Garancsi István és Mészáros Lőrinc felajánlásait is várjuk
  • a kormány folyamatosan kapcsolatban áll Paks és Dunaszentbenedek vezetésével, számíthatnak a kormány támogatására
  • a vízügy, a kijelölt vállalkozók, a honvédség munkáját a Kádár Pál dandártábornok által vezetett Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) vezeti.
2026.08.13. 15:19

Veszteségek, jóslatok

Magyar Péter: 50 milliárd forintnyi lenne a közvetlen veszteség Paks leállása esetén, de ez nem az összes kár, a cégesek ebben nincsenek benne. Atonnali beavatkozások jönnek. Két hete folyamatosan ülésezik a Védelmi Munkacsoport. Sikerült eddig megőriznünk Magyarország energiabiztonságát. A vízállás 5-6 napra előrejelezhető Magyarországon, a meteorológiában is ennyire lehet előre látni. Aki mást állít, lódít vagy hazudik.

2026.08.13. 15:17

-119 cm

Magyar Péter: -119 cm a vízállás Paksnál, a helyzet nehéz, minden milliméternek jelentősége van. Reggelre -121 cm lesz. Az osztrák esők hatása elmúlt. Vasárnap-hétfőre érheti el a -132 cm-t a vízszint. Ameddig ellát a vízügy, egy hétre, -136-137 cm-ig csökken a vízszint, -140-nél kell leállítani az erőmű turbináit.

2026.08.13. 15:16

Csapadék...

...továbbra sem várható, a Duna szintje csökken. A cél megmenteni a paksi turbinák működését, szakértők, szakemberek bevonásával. Magyar Péter kezd.

2026.08.13. 15:06

Kezdünk!

Paks-fókuszú kormányülés zajlott hétközben, ennek döntéseiről tájékoztat a kormány a városba hirdetett eseményén. Tartson velünk percről percre!

Várható paksi témák:

  • energiaellátás
  • dunai vízállás jelene, jövője
  • az atomerőmű vízellátása, hűtése
  • vízszintemelő bárkák elsüllyesztése
  • kőrakás a Duna medrébe, honvédségi szerepvállalás
  • hosszabb távú elképzelések, beruházások
  • a felelősség kérdése
  • egyebek.
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Kezdőlap    Belföld    Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató percről percre

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Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató
percről percre

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató
A Paksi Atomerőmű vízállás miatt kialakult nehéz helyzete kezelését tartja fókuszban a kormány, ennek megfelelően a Duna partján fekvő város témájában tartja heti tájékoztató sajtótájékoztatóját a hétközi kormányülést követően a kabinet. Tartson velünk percről percre!
 

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

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Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
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Folyamatos erősödésben a forint, délután Paks hozhat újabb lendületet

Folyamatos erősödésben a forint, délután Paks hozhat újabb lendületet

A forint csütörtök reggel a szerdai záróérték közelében mozgott, a nap irányát pedig várhatóan elsősorban a nemzetközi kamatvárakozások és devizapiaci folyamatok határozzák meg. A paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztató akkor hozhat nagyobb mozgást, ha az energiaimportot vagy a költségvetést érintő váratlan bejelentés érkezik.

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A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6-7 nap végére a vízszint akár mínusz 136-137 centiméterig is süllyedhet.

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