ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.68
usd:
314.36
bux:
150409.6
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Egy középkorú férfi dörzsöli a fájó szemeit.
Nyitókép: Unsplash

Ezekből a jelekből sejtheti, hogy a napfogyatkozás figyelése kárt tett a szemében

Infostart

Ha valaki a megfelelő védelem alkalmazása nélkül figyelte az égi jelenséget, könnyen lehet, hogy károsodott a retinája. Ennek több jele is lehet, érdemes tehát figyelni, és adott esetben orvoshoz fordulni.

elentősen, mintegy 650 százalékkal megugrottak a szemfájdalommal kapcsolatos Google-keresések a szerda esti napfogyatkozást követően – írja az Independent beszámolója nyomán a 24.hu.

Számos szakértő adott korábban tanácsot, útmutatót ahhoz, hogy hogyan érdemes és hogyan nem megfigyelni a napfogyatkozást, de az internetre felkerült fotókon még így is sokszor hajmeresztő megoldásokat lehet látni, például kivágott kartondobozt, tésztaszűrőt, vagy egyszerre több napszemüveget.

Csakhogy azok, akik nem alkalmaztak megfelelő fokú védelmet, akár retinakárosodást, úgynevezett napretinopátiát szenvedtek.

A szakemberek szerint ennek tünetei közé tartozhat többek közt homályos látás, a szemtorzítás, a csökkent színérzékelés, az olvasási nehézségek vagy a látómező közepén megjelenő sötét folt is.

A tünetek bizonyos esetekben javulhatnak, azonban nem kizárt a tartós látásromlás, látásvesztés lehetősége sem. Ha tehát szemfájdalmat, kipirosodott szemet, irritációt, homályos látást, sötét foltokat vagy valami egyéb, hirtelen változást tapasztalunk a látásunkban, mielőbb érdemes orvoshoz fordulni.

A lapnak nyilatkozó szemorvosok szerint az a különbség a napfogyatkozás megfigyelése és aközött, mintha egy átlagos napon a csillagunkba néznénk, hogy

normál esetben azonnal hunyorogni kezdünk, elfordítjuk a tekintetünket, napfogyatkozáskor viszont annyira lenyűgöző lehet a látvány, hogy megfeledkezünk magunkról, és percekig nézzük.

Mivel a retinánknak nincsenek fájdalomreceptorai, így elsőre nem is érezzük, hogy ezt nem kellene, ezért sokan a tünetek megjelenéséig nem is tudják, hogy baj van.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Ezekből a jelekből sejtheti, hogy a napfogyatkozás figyelése kárt tett a szemében

egészség

szem

látás

napfogyatkozás

károsodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató
percről percre

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató
A Paksi Atomerőmű vízállás miatt kialakult nehéz helyzete kezelését tartja fókuszban a kormány, ennek megfelelően a Duna partján fekvő város témájában tartja heti tájékoztató sajtótájékoztatóját a hétközi kormányülést követően a kabinet. Tartson velünk percről percre!
 

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folyamatos erősödésben a forint, délután Paks hozhat újabb lendületet

Folyamatos erősödésben a forint, délután Paks hozhat újabb lendületet

A forint csütörtök reggel a szerdai záróérték közelében mozgott, a nap irányát pedig várhatóan elsősorban a nemzetközi kamatvárakozások és devizapiaci folyamatok határozzák meg. A paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztató akkor hozhat nagyobb mozgást, ha az energiaimportot vagy a költségvetést érintő váratlan bejelentés érkezik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja

Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja

A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6-7 nap végére a vízszint akár mínusz 136-137 centiméterig is süllyedhet.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 05:12
Ijesztő: Zuckerbergék szuperintelligenciát hoznának létre
2026. augusztus 12. 06:12
Új megjelenést kap a Google kereső, lényeges változások jönnek
×
×