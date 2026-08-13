Ezekből a jelekből sejtheti, hogy a napfogyatkozás figyelése kárt tett a szemében

elentősen, mintegy 650 százalékkal megugrottak a szemfájdalommal kapcsolatos Google-keresések a szerda esti napfogyatkozást követően – írja az Independent beszámolója nyomán a 24.hu.

Számos szakértő adott korábban tanácsot, útmutatót ahhoz, hogy hogyan érdemes és hogyan nem megfigyelni a napfogyatkozást, de az internetre felkerült fotókon még így is sokszor hajmeresztő megoldásokat lehet látni, például kivágott kartondobozt, tésztaszűrőt, vagy egyszerre több napszemüveget.

Csakhogy azok, akik nem alkalmaztak megfelelő fokú védelmet, akár retinakárosodást, úgynevezett napretinopátiát szenvedtek.

A szakemberek szerint ennek tünetei közé tartozhat többek közt homályos látás, a szemtorzítás, a csökkent színérzékelés, az olvasási nehézségek vagy a látómező közepén megjelenő sötét folt is.

A tünetek bizonyos esetekben javulhatnak, azonban nem kizárt a tartós látásromlás, látásvesztés lehetősége sem. Ha tehát szemfájdalmat, kipirosodott szemet, irritációt, homályos látást, sötét foltokat vagy valami egyéb, hirtelen változást tapasztalunk a látásunkban, mielőbb érdemes orvoshoz fordulni.

A lapnak nyilatkozó szemorvosok szerint az a különbség a napfogyatkozás megfigyelése és aközött, mintha egy átlagos napon a csillagunkba néznénk, hogy

normál esetben azonnal hunyorogni kezdünk, elfordítjuk a tekintetünket, napfogyatkozáskor viszont annyira lenyűgöző lehet a látvány, hogy megfeledkezünk magunkról, és percekig nézzük.

Mivel a retinánknak nincsenek fájdalomreceptorai, így elsőre nem is érezzük, hogy ezt nem kellene, ezért sokan a tünetek megjelenéséig nem is tudják, hogy baj van.