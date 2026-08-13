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Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kármán András megszólalt a költségvetésről, nem megnyugtató, amit mondott

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A költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot, a hét hónapos hiány pedig a kormányváltás óta az éves cél 91 százalékáról 68 százalékára mérséklődött. Egyebek mellett erről számolt be közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter, aki szerint nagyon fontos továbbra is a költségvetési fegyelem betartása.

Áprilishoz képest érdemi, közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben. Ez a fordulat nem a véletlen műve. A takarékosabb állami működés, illetve a pazarlás és lopás megszüntetése kezd megmutatkozni a számokban – emelte ki közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A kedvező adatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy hátradőlhetünk. A költségvetés helyzete továbbra is nagyon egyértelműen mutatja az Orbán-rendszer nehéz örökségét.

A pénzügyminiszter arról is beszámolt: egyetlen hónap egyenlege önmagában sosem ad teljes képet. Augusztusban például az uniós források hazahozatalához kapcsolódó előfinanszírozási feladatok miatt várhatóan közel 2200 milliárd forintnyi kiadás fogja terhelni az egyenleget

Kármán hangsúlyozta: egy-egy látványos havi rekordnak örülünk, de a cél továbbra is a kiszámítható és fenntartható államháztartás.

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Kezdőlap    Belföld    Kármán András megszólalt a költségvetésről, nem megnyugtató, amit mondott

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