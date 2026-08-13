Kármán András megszólalt a költségvetésről, nem megnyugtató, amit mondott

Áprilishoz képest érdemi, közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben. Ez a fordulat nem a véletlen műve. A takarékosabb állami működés, illetve a pazarlás és lopás megszüntetése kezd megmutatkozni a számokban – emelte ki közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A kedvező adatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy hátradőlhetünk. A költségvetés helyzete továbbra is nagyon egyértelműen mutatja az Orbán-rendszer nehéz örökségét.

A pénzügyminiszter arról is beszámolt: egyetlen hónap egyenlege önmagában sosem ad teljes képet. Augusztusban például az uniós források hazahozatalához kapcsolódó előfinanszírozási feladatok miatt várhatóan közel 2200 milliárd forintnyi kiadás fogja terhelni az egyenleget

Kármán hangsúlyozta: egy-egy látványos havi rekordnak örülünk, de a cél továbbra is a kiszámítható és fenntartható államháztartás.