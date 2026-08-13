Pánik a kigyulladt hajón: több mint százan ugrottak a tengerbe

Az Anadolu török hírügynökség azt közölte, a tüzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték. Bár áldozatokról nem tudni, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek, néhány gyereket pedig elővigyázatosságból orvosok is megvizsgáltak.

Az utasok állampolgárságát nem közölték.

A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a Demirören hírügynökség úgy tudja, a műveletben a parti őrség és a rendőrség mellett a környéken tartózkodó hajók is részt vesznek. A tűz okát egyelőre nem tudni, a Demirören azonban arról számolt be, hogy a lángok a hajó konyhájában csaphattak fel nem sokkal dél előtt, majd hamar átterjedtek a jármű többi részére is.

A Fethiye körüli vizeken gyakoriak az egy- vagy többnapos, mind a helyiek, mind a külföldiek körében népszerű hajókirándulások.