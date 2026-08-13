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Fesztiválozók az amerikai Twenty One Pilots együttes koncertjén a 32. Sziget fesztivál második napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2026. augusztus 12-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Videókat is elemez a rendőrség a hajógyári-szigeti koncerten történt rosszullétek ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Sebestyén Balázs DJ-show-ja alatt történt rosszullétek ügyét.

A hatóság a police.hu oldalon csütörtökön azt írta, hogy vasárnap rendeltek el nyomozást a szombati koncert résztvevői körében tapasztalt rosszullétek miatt, a nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételre állítottak elő embereket, valamint felvételeket foglaltak le, amelyeket jelenleg is elemeznek.

Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt, és amíg a helyszíni detoxikálóban várakozott, legalább 18 fiatal került be oda hasonló panaszokkal.

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