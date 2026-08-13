Robbanás a kikötőben, halott is van, sok a sérült Rotterdamban

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Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet
Széles körű hatósági és civil összefogással fékezték meg azt a hatalmas kiterjedésű tüzet, amely Öskün lakóingatlanokat is elért. A lángok miatt főutat kellett lezárni, a beavatkozó egységek pedig kiemelt feladatként kezelték a helyi lakosság védelmét - számolt be a Veszprém vármegyei rendrőség Facebook-oldalán.
Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.