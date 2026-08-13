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Nyitókép: Pixabay

Robbanás a kikötőben, halott is van, sok a sérült Rotterdamban

Infostart / MTI

Robbanás történt a rotterdami kikötőben csütörtökön, egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen – közölte a holland rendőrség az X-en.

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