Robbanás a kikötőben, halott is van, sok a sérült Rotterdamban

Sokkal nagyobb béremelés kellene? De ilyen gazdasági pálya mellett? – Érvek pro és kontra

Elkezdődtek a jövő évi minimálbér-tárgyalások. A munkaadói oldal szerint a minimális GDP-növekedés mellett nem lesz tartható a még korábban kialkudott 14 százalékos minimálbéremelés, míg a szakszervezetek szerint a célnak annak kellene lennie, hogy a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50 százalékát.