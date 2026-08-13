Megtalálták az egyik turista holttestét Horvátországban

A mentőszolgálatok csütörtök reggel újraindították a rossz látási viszonyok miatt éjszakára felfüggesztett keresést.

A horvát sajtó beszámolója szerint a mentők még csütörtök reggel is abban bíztak, hogy a két eltűnt férfit életben találhatják meg. Mirko Rasic, a tengeri kutatási és mentési műveleteket koordináló országos központ illetékese azzal indokolta a reményt, hogy a tenger vize meleg, az eltűntek pedig fiatalok.

Négy fiatal portugál turista – három férfi és egy nő – szerda hajnalban egy kisméretű, felfújható csónakkal indult el egy Senjtől északra fekvő kempingből, de az erős bóra elsodorta őket a Velebit-csatornában. A térségben a széllökések elérték az óránkénti 110 kilométeres sebességet, a hullámok pedig helyenként meghaladták a két métert.

A négy fiatal közül szerdán kettőt sikerült élve megtalálni Krk szigetének közelében.

Elsőként egy 33 éves nőt találtak meg mintegy tízórányi tengeren hánykolódás után.

Később egy férfit is megtaláltak Krk szigetén, Vrbniktől mintegy három kilométerre délre. Neki sikerült saját erejéből kijutnia a vízből és felkapaszkodnia a sziklákra.

A másik két férfi után szerda estig eredménytelenül kutattak hajókkal és a levegőből is.