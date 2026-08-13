ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
315.7
bux:
150392.97
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Krk Horvátország és az Adriai-tenger legnagyobb szigete a szomszédos Cres szigetével együtt.
Nyitókép: Pexels.com

Megtalálták az egyik turista holttestét Horvátországban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megtalálták csütörtök reggel az egyik, előző nap a horvátországi Velebit-csatornában eltűnt portugál turista holttestét, a másik eltűnt férfi után folytatják a kutatást.

A mentőszolgálatok csütörtök reggel újraindították a rossz látási viszonyok miatt éjszakára felfüggesztett keresést.

A horvát sajtó beszámolója szerint a mentők még csütörtök reggel is abban bíztak, hogy a két eltűnt férfit életben találhatják meg. Mirko Rasic, a tengeri kutatási és mentési műveleteket koordináló országos központ illetékese azzal indokolta a reményt, hogy a tenger vize meleg, az eltűntek pedig fiatalok.

Négy fiatal portugál turista – három férfi és egy nő – szerda hajnalban egy kisméretű, felfújható csónakkal indult el egy Senjtől északra fekvő kempingből, de az erős bóra elsodorta őket a Velebit-csatornában. A térségben a széllökések elérték az óránkénti 110 kilométeres sebességet, a hullámok pedig helyenként meghaladták a két métert.

A négy fiatal közül szerdán kettőt sikerült élve megtalálni Krk szigetének közelében.

Elsőként egy 33 éves nőt találtak meg mintegy tízórányi tengeren hánykolódás után.

Később egy férfit is megtaláltak Krk szigetén, Vrbniktől mintegy három kilométerre délre. Neki sikerült saját erejéből kijutnia a vízből és felkapaszkodnia a sziklákra.

A másik két férfi után szerda estig eredménytelenül kutattak hajókkal és a levegőből is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megtalálták az egyik turista holttestét Horvátországban

turizmus

horvátország

tragédia

krk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Megkezdődött a jogszabályi és fizikai munka is a Duna vízszintcsökkenése mentén, a folyó vízszintjét két bárka elsüllyesztésével és egy víz alatti kőgát (ugrató) építésével emelhetik meg, a teljes munka 3-4 hetet vesz igénybe.
 

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készül a terv a dollár megtörésére: új taggal bővül az alternatív pénzügyi szövetség bankja

Készül a terv a dollár megtörésére: új taggal bővül az alternatív pénzügyi szövetség bankja

Irán jegybankelnöke, Hemmati bejelentette, hogy Teherán rövidesen csatlakozik a BRICS-országok által alapított Új Fejlesztési Bankhoz (NDB), bár ezt az intézmény hivatalosan még nem erősítette meg. Az amerikai és nemzetközi szankciókkal sújtott ország számára különösen fontos a dolláron kívüli alternatív pénzügyi csatornák kiépítése. Hemmati az India által rendezett BRICS pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozón hangsúlyozta, hogy a tagállamok saját nemzeti devizáikban is lebonyolíthatják egymás közötti kereskedelmüket. Irán 2024-ben lett a BRICS tagja, és azóta nyíltan törekszik az NDB-ben való részvényesi státusz megszerzésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Russell Westbrook, az NBA történetének legtöbb tripla-dupláját elérő kosárlabdázója, a 2017-es év legértékesebb játékosa (MVP) 18 szezon után bejelentette visszavonulását.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 10:06
A börtönben lépett be az ellenzéki ernyőpártba Isztambul főpolgármestere
2026. augusztus 13. 09:54
Hivatalosan is ez az amerikai minden idők legnagyobb tűzijátéka – fotó, videó
×
×